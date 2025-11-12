ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !
OL Mercato : après Endrick, Lyon fonce sur une recrue dont rêve le PSG ! 

Arsen Zakharyan (Real Sociedad)
Bastien Aubert
12 novembre 2025

L’Olympique Lyonnais s’active en coulisses, déterminé à frapper fort lors du prochain mercato hivernal. Le club rhodanien cible deux grands espoirs de la Liga : Endrick, jeune prodige offensif du Real Madrid en quête de temps de jeu, et Arsen Zakharyan, milieu de la Real Sociedad qui plaît beaucoup au PSG. Cette double approche témoigne d’une volonté claire : redonner de l’élan à un effectif en manque de solutions pour la seconde partie de saison.

La nouvelle stratégie de recrutement lyonnaise

La cellule de recrutement lyonnaise a connu un virage stratégique ces derniers mois. Avec l’arrivée d’un nouveau scout portugais, réputé pour son flair dans la péninsule Ibérique, l’OL s’est ouvert de nouveaux horizons, tant en Espagne qu’au Portugal. La réussite des récentes recrues venues de ces championnats, à l’image de Ruben Kluivert ou Afonso Moreira, encourage le club à poursuivre dans cette voie dynamique. Cet hiver, l’Espagne s’impose comme le principal vivier des ambitions lyonnaises.

Endrick approche d’un prêt en provenance du Real Madrid

En attaque, la priorité est claire : obtenir le prêt du Brésilien Endrick. Peu utilisé au Real Madrid, l’espoir de 19 ans voit en Lyon l’opportunité parfaite pour s’aguerrir et rêver d’une place au Mondial 2026. Les discussions ont pris un tournant décisif récemment, et un accord pour un prêt sans option d’achat semble quasiment scellé. Cette opération, qui mobilise autant l’entourage du joueur que les dirigeants lyonnais, affiche la volonté de l’OL de miser sur le talent brut pour dynamiser son secteur offensif.

Pour ceux qui souhaitent suivre plus en détail les dernières étapes concernant la future arrivée d’Endrick, il est possible de retrouver des actualités détaillées sur l’évolution du dossier.

Cap sur Arsen Zakharyan : le talent russe dans le viseur

Le cœur du jeu lyonnais est aussi l’objet de toutes les attentions, et Arsen Zakharyan en est la nouvelle cible. Ce jeune international russe, engagé avec la Real Sociedad jusqu’en 2029, incarne la polyvalence recherchée par l’OL. Milieu créatif, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, il s’est illustré cette saison avec 6 matches en Liga, principalement en sortie de banc, et 222 minutes de jeu pour un but en Coupe du Roi. Malgré une production offensive encore discrète, ses qualités techniques et sa marge de progression séduisent fortement le staff lyonnais.

L’intérêt de Lyon pour sa venue s’inscrit dans la durée et pourrait aboutir à un prêt avec option d’achat, un schéma jugé idéal pour les deux parties. Zakharyan, dont la valeur marchande a dépassé les 15 millions d’euros avant de retomber à 7,5 millions récemment, pourrait ainsi révéler tout son potentiel dans un environnement où le temps de jeu lui serait garanti. Ce pari sur la jeunesse s’inscrit pleinement dans l’ambition de redonner du souffle à l’entrejeu rhodanien.

Une rude concurrence pour l’OL sur le dossier Zakharyan

Si l’appétit de l’OL pour le meneur russe se confirme, le club devra composer avec une concurrence féroce. La Real Sociedad, qui peine à offrir à Zakharyan plus de minutes, n’est pas fermée à un départ sous conditions mais souhaite avant tout valoriser son investissement sur la durée. Le clan du joueur, conscient de l’intérêt grandissant suscité, temporise et privilégie une réflexion approfondie sur sa prochaine étape.

D’autres prétendants auraient manifesté leur intérêt, ce qui pousse Lyon à avancer avec prudence et à ne négliger aucun détail dans sa présentation du projet sportif. Le joueur, focalisé sur ses performances et sa progression, attend des garanties d’implication et de perspectives sportives concrètes avant de se positionner. Pour plus de détails sur la position du Real Madrid vis-à-vis d’Endrick, consultez l’analyse approfondie du dossier.

Une cible prioritaire, des ambitions fortes pour l’OL cet hiver

Ce mercato hivernal s’annonce décisif pour l’OL, qui mise sur une double offensive ciblée en Liga pour répondre aux défis à venir. L’arrivée d’Endrick offrirait de la profondeur devant, tandis que le profil polyvalent de Zakharyan dynamiserait l’entrejeu. La concurrence s’annonce rude, avec des négociations serrées à prévoir, mais la nouvelle politique de recrutement lyonnaise, axée sur l’innovation et la détection de nouveaux talents, rassure supporters et observateurs.

À l’heure où chaque point compte et où la saison entre dans une phase critique, Lyon entend bien transformer ces ambitions en réalité pour conserver toutes ses chances au plus haut niveau. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les calendriers envisagés autour de ce mercato, une mise au point sur la date potentielle d’arrivée d’Endrick à Lyon offre un éclairage supplémentaire sur les coulisses de ce dossier majeur.

