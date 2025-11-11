Priorité de l’OL pour renforcer son attaque cet hiver, le Brésilien Endrick devrait bien être prêté par le Real Madrid aux Gones.

Ce mardi soir, deux informations sont parues en même temps au sujet d’Endrick, toutes deux plaidant pour un départ du Brésilien du Real Madrid en janvier. La première est l’œuvre d’AS, qui souligne que, depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Palmeiras n’a eu droit qu’à 11 minutes de jeu, 97 de moins que Gonzalo. Un temps de jeu tellement faible que le quotidien ne voit pas le joueur continuer à cirer le banc, ce qu’il fait déjà depuis une saison et demi.

Romano annonce que le prêt avance bien

L’autre information a été publiée par Fabrizio Romano. Le journaliste italien spécialisé dans les transferts a publié un tweet avec une photo d’Endrick, les couleurs de l’OL, un drapeau brésilien et un sablier. Il ne dit rien d’autre mais l’on comprend que le prêt de l’attaquant est en bonne voie. Initialement, le Real Madrid voulait une compensation financière pour son joueur, comme une prise en charge partielle de son salaire, mais comme l’OL est en grande difficulté, il devrait s’agir d’un prêt sec.

C’est une très bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, dont les lacunes offensives sont criantes depuis le début de la saison. Même s’il faudra sans doute un certain temps à Endrick pour s’adapter à la Ligue 1 et retrouver le rythme du très haut niveau après une année et demi à très peu jouer…