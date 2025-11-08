Interrogé en conférence de presse sur la rumeur Endrick (Real Madrid), l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a préféré botter en touche, non sans humour.

A mesure que les matches passent et que les difficultés offensives de l’OL s’accumulent, la rumeur Endrick prend de l’ampleur à Lyon. Surtout que L’Equipe assure que Paulo Fonseca a convaincu le jeune attaquant brésilien d’être prêté aux Gones en janvier pour une durée de six mois. Ce samedi, à la veille du choc face au PSG, l’entraîneur de l’OL a été interrogé sur cette rumeur persistance. Il s’est évidemment bien gardé de la confirmer mais sa réponse est amusante.

« Je dois penser aux joueurs que nous avons maintenant »

« Je ne sais pas… Il est au Real Madrid, ça, je le sais (rires). Je dois penser aux joueurs que nous avons maintenant, nous sommes loin de ce moment (le mercato), et j’ai déjà dit que je pense surtout à Ernest (Nuamah), Malick (Fofana), qui sont des joueurs vraiment importants pour nous. Ernest, normalement, pourra revenir dans le groupe en janvier, sa récupération est bonne. »

L’arrivée d’Endrick va faire beaucoup de bien à l’OL, à condition que le Brésilien, qui a si peu joué depuis un an et demi au Real Madrid, retrouve rapidement le rythme…