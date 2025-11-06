Un joueur de l’OL tacle l’ASSE sur X, les supporters des Verts ne le loupent pas !

Prêté par l’OL au Royal Antwerp, Mahamadou Diawara a balancé une petite punchline destinée à l’ASSE sur X. Les réponses des supporters stéphanois ont été cinglantes…

Même si l’OL est en Ligue 1 et l’ASSE en Ligue 2, la rivalité entre les deux clubs continue de se faire sentir. La saison dernière, le bouillant derby rhônalpin a fait son retour, avec une victoire lyonnaise à l’aller, puis un succès des Verts au match retour, dans une ambiance incroyable au sein du Chaudron. Il faudra désormais attendre encore un peu pour retrouver le derby, peut-être dès la saison prochaine si Sainté remonte dans l’élite.

En attendant, Mahamadou Diawara, joueur lyonnais actuellement prêté au Royal Antwerp en Belgique, a légèrement taclé l’ASSE sur X. En effet, sur le réseau social, le créateur de contenus Arkunir a fait le buzz avec une idée originale : lancer une partie de Football Manager en ne recrutant que des joueurs professionnels qui répondent directement à sa publication sur X.

Les Stéphanois n’ont pas loupé Diawara

Une publication qu’a donc commentée Diawara avec humour : « Je suis partant tant qu’on m’envoie pas en prêt dans le 42, ça me va 😅 ». Une référence directe à Saint-Étienne et son département, la Loire (42), et les réactions ne se sont pas faites attendre côté stéphanois :

« faudrait déjà avoir le niveau pour jouer à Lyon la duchère avant de penser à plus haut »,

« on veut pas de toi, t’inquiète »,

« Tu joues la croky cup , allez dehors »,

« ptdrrr même en équipe réserve dans le 42 tu joues pas, à part tes parents personne te connaît ».

Les Lyonnais quant à eux ont applaudi, mais cette touche d’humour prouve que, même loin de la région, la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne reste bien vivante.