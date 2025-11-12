À peine le partenariat signé avec l’Ittihad Riadi Tanger, l’Olympique Lyonnais passe à l’offensive.

L’OL prépare déjà l’avenir. À peine le partenariat signé avec l’Ittihad Riadi Tanger, trois pépites marocaines sont visées pour renforcer les rangs du club rhodanien. Selon Africa Foot, le premier nom coche toutes les cases du profil recherché par Paulo Fonseca : Akram El Wahabi, défenseur central gaucher de 21 ans, serait vu comme la future doublure de Moussa Niakhaté.

Dans le couloir, Louay El Moussaoui, latéral de 21 ans, plaît pour sa vitesse et sa capacité à répéter les efforts. Enfin, Bilal El Haddad, milieu offensif de seulement 18 ans, attire les scouts lyonnais par sa créativité et sa qualité de passe.

Un signal fort envoyé par la direction de l’OL, décidée à exploiter au maximum cette nouvelle passerelle avec le club marocain. De quoi confirmer la stratégie du club : miser sur des jeunes à fort potentiel et s’ouvrir à un vivier encore trop peu exploré.