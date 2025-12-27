OL Mercato : une ancienne cible du Stade Rennais à Lyon cet hiver, Fonseca balaye l’idée !

Flop de l’OL recruté en 2023, Paul Akouokou peine à se relancer en Espagne. Le club entraîné par Paulo Fonseca refuse de casser le prêt du milieu observé par le Stade Rennais l’hiver dernier.

Prêté l’été dernier par l’OL au Real Saragosse (D2 espagnole), le flop Paul Akouokou est loin d’être devenu l’homme de base attendu en Espagne. Il paye une discrétion totale sur le terrain : seulement sept apparitions cette saison, zéro impact dans le jeu et une séquence d’indiscipline qui a scellé son sort. Depuis neuf matchs, il est totalement écarté du groupe par Rubén Sellés, alors que le club bataille chaque week-end dans la course à la montée. Le poste reste figé, l’option d’un départ est sur la table… mais elle patine à cause de l’OL, propriétaire du joueur, qui s’oppose à toute rupture de son prêt sans dédommagement, surtout que Paulo Fonseca ne compte plus du tout sur lui.

Pour rappel, l’hiver dernier, Akouokou avait été cité du côté du Stade Rennais, mais le deal ne s’était finalement pas réalisé, et l’Ivoirien avait joué 5 matchs avec l’OL en 2025.

Lyon ferme la porte, Saragosse reste coincé

Pour le Real Saragosse, ce dossier empoisonne la stratégie du mercato. Tant qu’Akouokou pèse sur la masse salariale, impossible de faire entrer un nouveau milieu de terrain. Mais l’OL ne veut prendre aucun risque financier, refusant catégoriquement de libérer le joueur à moins d’un accord avantageux, rapporte El Gol Digital. Résultat : tout le recrutement hivernal aragonais est gelé, alors que l’urgence sportive est évidente. Ce type de blocage a déjà mis à mal de nombreuses équipes lors de périodes de transferts tendues, et Zaragoza n’échappe pas à la règle cette saison.

Keidi Bare bouscule l’ordre établi

Ironie du sort, le joueur censé porter l’entrejeu, c’était Akouokou. Mais c’est finalement Keidi Bare qui a pris le contrôle du milieu. L’Albanais, initialement supposé être un joker, s’est imposé par sa régularité et son influence. Désormais, libérer le poste d’Akouokou est plus qu’un choix technique : c’est une obligation pour maintenir l’équilibre du groupe.

Mercato, timing et avenir incertain pour Akouokou

L’avenir du milieu ivoirien reste dans le flou. Saragosse aimerait tourner la page, mais le joueur, sous contrat, n’est pas pressé de partir pour un challenge moins prestigieux. En parallèle, les offres se font rares, entre ses prestations en berne et sa réputation compromise par ses récentes absences. La solution résiderait dans l’ouverture d’un troisième club prêt à le relancer, ou un compromis financier avec Lyon – pour l’instant, rien ne bouge. Et chaque semaine qui passe pèse sur la dynamique du vestiaire, déjà tourné vers la suite de la saison.

Saragosse doit trancher : le mercato en jeu

L’équation Akouokou monopolise la direction : impossible d’avancer tant que le dossier n’est pas bouclé. La structure sportive risque le blocage, alors que les prétendants en Liga2 se renforcent tour à tour. Si Saragosse ne règle pas ce problème dans les jours qui viennent, il pourrait faire face à un effet boule de neige sur tout son mercato. Plus que jamais, c’est le timing et la prise de décision qui détermineront la suite de la saison aragonaise.