OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne

Prêté par l’OL à Saragosse, Paul Akouokou traverse une mauvaise passe en D2 espagnole.

Acheté 3 M€ par l’OL au Betis Séville en 2023, Paul Akouokou ne s’est jamais imposé à l’OL où il n’a joué que 14 matchs en deux saisons. Titulaire surprise en Ligue Euopa lors des deux rencontres ayant opposé l’OL à Manchester United, le milieu de terrain ivoirien évolue cette saison en D2 espagnole du côté de Saragosse où l’OL l’a prêté. Mais sa première partie de saison vire au fiasco.

2 expulsions de suite pour Akouokou

En effet, le mois dernier, l’Ivoirien de l’OL a été expulsé face à Cordoue (0-1), et quinze jours plus tard, pour son retour de suspension, il a à nouveau vu rouge et disjoncté en frappant l’écran VAR lors contre la Cultural Leonesa (0-5). Alors qu’il vient de purger sa suspension de 4 matchs, Akouokou, à en croire le journal andalou Estadio Deportivo, n’est pas assuré de retrouver sa place. «Rubén Sellés semble avoir trouvé la formule gagnante lors des deux dernières rencontres, en l’absence de Paul Akouokou, écrit le média. Tout comme la situation a évolué pour son équipe, elle a également changé pour un joueur qui, faute de temps de jeu dû aux suspensions et aux blessures, se retrouve progressivement relégué sur le banc. L’engouement suscité par sa signature s’estompe donc peu à peu.» Lanterne rouge de son championnat, Saragosse reste sur deux victoires consécutives. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne (enfin)…