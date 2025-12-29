Real Madrid, OL Mercato : Endrick a snobé les supporters pour sa grande première à Lyon !

Prêté par le Real Madrid, Endrick s’est montré discret pour sa première séance d’entraînement avec l’OL ce lundi.

Ce lundi matin, une page prometteuse s’est ouverte à l’OL avec l’arrivée d’Endrick. Le jeune Brésilien, prêté jusqu’à la fin de saison par le Real Madrid, suscite une réelle curiosité sur les bords du Rhône. Son adaptation et ses premiers pas étaient attendus de pied ferme par les passionnés lyonnais, qui voient en lui une recrue de luxe pour la seconde partie de saison.

Malgré un froid mordant, une trentaine de supporters les plus fidèles s’étaient postés dès l’aurore devant le centre d’entraînement, guettant l’arrivée du nouvel espoir de l’OL. L’atmosphère, à la fois fébrile et festive, s’est animée lorsque le puissant SUV noir aux plaques espagnoles s’est arrêté à 9h. Endrick, tout de sobriété vêtu, a adressé un geste de la main à un fan brandissant le maillot jaune du Brésil, un instant bref mais marquant que n’ont pas manqué les présents. « Les quelques supporters qui guettaient son arrivée et sa sortie n’ont obtenu ni autographes ni selfies, juste un petit signe de la main », raconte Le Progrès, présent à Décines.

Premiers pas discrets avec le groupe lyonnais pour Endrick

La première journée lyonnaise du phénomène sud-américain a été placée sous le signe de la discrétion. Dès son arrivée, il a été accueilli par le staff du club et présenté à ses nouveaux coéquipiers lors d’une séance à huis clos, loin des regards indiscrets. Sa femme a rapidement quitté les lieux, tandis qu’Endrick a pris soin de s’imprégner du nouvel environnement. Un peu avant 14h, il a quitté le centre au volant d’un véhicule du club, manifestement désireux de se faire oublier pour cette première immersion rhodanienne.

Direction la Coupe de France

Place désormais aux perspectives sportives : Endrick est attendu pour effectuer ses vrais débuts en compétition officielle lors du 16e de finale de la Coupe de France, face à Lille le 11 janvier prochain. Un rendez-vous où le public lyonnais guettera ses premiers éclats sous le maillot rouge et bleu ; la patience et l’enthousiasme s’entremêlent dans l’attente de voir si le jeune attaquant pourra impulser une nouvelle dynamique à l’équipe.