Endrick, dont les grands débuts sous le maillot de l’OL sont fixés le 11 janvier contre le LOSC, est déjà dans le collimateur de Pierre Ménès.

L’OL a enfin fixé les débuts d’Endrick : ce sera le 11 janvier contre le LOSC. Le prodige brésilien, prêté par le Real Madrid, a pour objectif de se relancer, d’engranger du temps de jeu et de se donner toutes les chances de briller avant la Coupe du monde 2026. Pour de nombreux supporters, son arrivée est une vraie pioche et un souffle nouveau pour l’attaque lyonnaise. Pourtant, Pierre Ménès n’est pas totalement convaincu.

« Un petit taureau qui ne joue que pour sa pomme »

Sur sa chaîne YouTube, le consultant n’a pas mâché ses mots : « Je ne suis pas spécialement fan du style. C’est un petit taureau qui ne joue que pour sa pomme et qui ne connaît qu’une ligne, c’est la ligne droite. Il a eu un temps de jeu totalement famélique au Real Madrid. » Il souligne aussi les défis qui attendent le Brésilien dans le système de Fonseca : « On peut penser qu’en passant du niveau du Real à celui de l’OL, tu dois pouvoir sortir ton épingle du jeu. Mais ce n’est pas non plus gravé dans le marbre. L’équipe de Fonseca avait trouvé un équilibre avec une attaque très paradoxale avec des attaques quasiment sans attaquants. Il va falloir redéfinir les rôles. Cela peut super bien fonctionner comme constituer un danger. Il faut voir. »

Endrick attendu dans le collectif de l’OL

Ces déclarations rappellent que l’arrivée d’un talent brut comme Endrick, même prometteur, doit être encadrée par un plan tactique solide et une intégration progressive. Entre attentes des supporters, ambitions personnelles du joueur et équilibre collectif à retrouver, le jeune Brésilien aura la lourde tâche de convaincre rapidement. L’OL mise sur son potentiel explosif, mais l’avertissement de Ménès est clair : le talent seul ne suffit pas, il faudra s’adapter, comprendre le jeu et s’insérer intelligemment dans l’attaque lyonnaise.