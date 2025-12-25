🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.



Fraîchement prêté à l’OL, Endrick pose ses valises en France accompagné de Gabriely Miranda, sa compagne, déjà très remarquée sur les réseaux sociaux. Entre amour affiché et glamour assumé, le couple ne laisse personne indifférent.

À seulement 19 ans, Endrick vit une accélération folle. Nouveau club, nouveau championnat, nouvelles attentes… mais une stabilité intacte dans sa vie personnelle. Depuis plusieurs mois, le nouvel attaquant brésilien de l’OL partage sa vie avec Gabriely Miranda, mannequin et influenceuse brésilienne, de quelques années son aînée. Une relation sérieuse, assumée et largement médiatisée, loin du cliché du jeune prodige isolé dans sa bulle.

Très active sur Instagram, Gabriely a récemment publié plusieurs photos du couple en mode lovers, regards complices, sourires naturels et mise en scène soignée. Le résultat est sans appel : la toile s’enflamme. Élégante, solaire, ultra photogénique, la jeune femme fait déjà sensation et risque de devenir rapidement l’une des figures people les plus suivies autour de l’OL.

Ce qui frappe surtout, c’est la complicité évidente entre les deux. Endrick apparaît détendu, souriant, presque apaisé aux côtés de sa compagne, dans un moment charnière de sa carrière. Un équilibre précieux pour un joueur aussi jeune, appelé à gérer une pression énorme sur les terrains comme en dehors. À l’OL, Endrick n’arrive donc pas seulement avec son statut de crack brésilien, mais aussi avec une image forte, moderne, presque hollywoodienne. Et si le terrain reste évidemment la priorité, le couple Endrick–Gabriely pourrait bien devenir l’un des duos les plus scrutés de Ligue 1 cette saison.