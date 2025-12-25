À LA UNE DU 25 DéC 2025
[10:01]Real Madrid : un énorme coup tenté pour remplacer Xabi Alonso… la réponse est brutale
[09:41]PSG Mercato : deux postes ciblés cet hiver, les priorités de Luis Enrique sont connues
[09:25]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouveau club de Ligue 1 sur Abdelli, ses exigences sont connues !
[09:11]FC Nantes Mercato : après Machado et Cabella, un pari fou tenté pour éviter la Ligue 2 ?
[09:00]OM : Benatia réalise encore des miracles au Mercato, le peuple marseillais va halluciner ! 
[08:00]FC Nantes Mercato : la piste d’un numéro 9 s’éteint
[07:00]ASSE Mercato : Kilmer a raté une figure du FC Nantes et s’en mord les doigts 
[00:00]OL Mercato : Endrick débarque de Madrid avec une bombe atomique dans ses valises !
[23:30]Mercato : le PSG doit-il vraiment rester les bras croisés cet hiver ?
[23:00]OM Mercato : en plus d’Angel Gomes, ça avance pour un autre départ !
OL Mercato : Endrick débarque de Madrid avec une bombe atomique dans ses valises !

Par Bastien Aubert - 25 Déc 2025, 00:00
💬 Commenter
Endrick (Real Madrid)
Fraîchement prêté à l’OL, Endrick pose ses valises en France accompagné de Gabriely Miranda, sa compagne, déjà très remarquée sur les réseaux sociaux. Entre amour affiché et glamour assumé, le couple ne laisse personne indifférent.

À seulement 19 ans, Endrick vit une accélération folle. Nouveau club, nouveau championnat, nouvelles attentes… mais une stabilité intacte dans sa vie personnelle. Depuis plusieurs mois, le nouvel attaquant brésilien de l’OL partage sa vie avec Gabriely Miranda, mannequin et influenceuse brésilienne, de quelques années son aînée. Une relation sérieuse, assumée et largement médiatisée, loin du cliché du jeune prodige isolé dans sa bulle.

Très active sur Instagram, Gabriely a récemment publié plusieurs photos du couple en mode lovers, regards complices, sourires naturels et mise en scène soignée. Le résultat est sans appel : la toile s’enflamme. Élégante, solaire, ultra photogénique, la jeune femme fait déjà sensation et risque de devenir rapidement l’une des figures people les plus suivies autour de l’OL.

Ce qui frappe surtout, c’est la complicité évidente entre les deux. Endrick apparaît détendu, souriant, presque apaisé aux côtés de sa compagne, dans un moment charnière de sa carrière. Un équilibre précieux pour un joueur aussi jeune, appelé à gérer une pression énorme sur les terrains comme en dehors. À l’OL, Endrick n’arrive donc pas seulement avec son statut de crack brésilien, mais aussi avec une image forte, moderne, presque hollywoodienne. Et si le terrain reste évidemment la priorité, le couple Endrick–Gabriely pourrait bien devenir l’un des duos les plus scrutés de Ligue 1 cette saison.

