ASSE : un Vert rabaisse Arsenal par rapport au Chaudron

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 11:02
Maxime Bernauer retirant sa veste juste avant un match de l'ASSE.
Le défenseur de l’ASSE Maxime Bernauer préfère largement jouer à Geoffroy-Guichard que dans un stade plus grand avec peu d’ambiance comme celui d’Arsenal.

Depuis le début de la saison, s’il y a une composante de l’AS Saint-Etienne qui ne déçoit pas, ce sont bien ses supporters. En plus d’avoir continué à remplir le Chaudron comme les stade adverses malgré la descente en Ligue 2, ils mettent systématiquement une ambiance de feu. A tel point que le défenseur stéphanois Maxime Bernauer a expliqué dans une interview à l’excellent magazine Tribune Verte qu’il préférait jouer à Geoffroy-Guichard que dans un stade aseptisé comme celui d’Arsenal !

« Le fait d’avoir autant de monde et de ferveur… »

« J’ai vécu des gros matchs et des grosses ambiances mais jouer chaque week-end avec plus de 30.000 personnes dans le stade, ça participe au fait que je me dis que je suis encore en train de vivre quelque chose de grand ici. Je suis peut-être fou mais je préfère jouer devant un stade plein ici qu’à Arsenal dans un Emirates vide. Le fait d’avoir autant de monde et de ferveur, même s’il y a eu la descente et qu’on est déçus, on ne sent pas la différence dans les tribunes. Nous sommes conscients qu’on est dans un gros projet et qu’on vit des moments forts. »

Bernauer a notamment évoqué l’ambiance d’un Saint-Etienne-Lyon comme référence ultime. Pour que ses partenaires puissent vivre cette expérience rare dans le football, il ne leur reste plus qu’à faire remonter l’ASSE. Cela commence samedi par une victoire sur la pelouse du Mans.

