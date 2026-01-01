À LA UNE DU 1 JAN 2026
[06:51]PSG Mercato : les 2 premières recrues de 2026 sont connues !
[06:00]ASSE Mercato : le nombre de recrues attendues cet hiver a fuité !
[05:00]PSG : avec le recul, le club aurait-il dû faire un effort pour Donnarumma ?
[00:00]Les meilleures photos des WAGs de Premier League à Noël
[23:15]Real Madrid : grosse frayeur pour une légende merengue
[22:30]OM Mercato : Longoria et Benatia touchent au but pour une prolongation 
[21:45]LOSC Mercato : un nouveau riche veut détourner Bouaddi du PSG
[21:00]FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Junior Mwanga !
[20:30]ASSE Mercato : qui es-tu, Raykkonen ?
[20:00]OM Mercato : une offre est tombée pour Maupay, l’avenir de Gouiri est scellé !
ASSE Mercato : le nombre de recrues attendues cet hiver a fuité !

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 06:00
Ivan Gazidis (ASSE)
Seulement une ou deux recrues devraient débarquer en janvier du côté de l’AS Saint-Étienne.

Actuellement troisième de Ligue 2, l’ASSE devrait se montrer actif lors du mercato hivernal pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland. Selon Romain Molina, Kilmer Sports envisagerait une enveloppe de 10 millions d’euros pour recruter cet hiver avec un objectif : combler les failles repérées lors de la première moitié de saison et offrir à Saint-Étienne toutes les armes pour la remontée.

Seulement une ou deux recrues offertes à Horneland ?

Lors d’un space sur X, Mohamed Toubache-Ter en a dit plus sur la feuille de route des dirigeants stéphanois pour le mercato hivernal. D’après l’insider, le club forézien pourrait accueillir une ou deux recrues cet hiver, mais l’état-major de l’ASSE ne compterait pas se précipiter. L’idée serait d’observer le marché calmement et de gérer ce mercato de janvier sans stress.

Le mois de janvier s’annonce donc beaucoup moins agité que l’été dernier, durant lequel neuf joueurs avaient rejoint les rangs de l’AS Saint-Étienne.

