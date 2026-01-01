ASSE Mercato : le nombre de recrues attendues cet hiver a fuité !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Seulement une ou deux recrues devraient débarquer en janvier du côté de l’AS Saint-Étienne.

Actuellement troisième de Ligue 2, l’ASSE devrait se montrer actif lors du mercato hivernal pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland. Selon Romain Molina, Kilmer Sports envisagerait une enveloppe de 10 millions d’euros pour recruter cet hiver avec un objectif : combler les failles repérées lors de la première moitié de saison et offrir à Saint-Étienne toutes les armes pour la remontée.

Seulement une ou deux recrues offertes à Horneland ?

Lors d’un space sur X, Mohamed Toubache-Ter en a dit plus sur la feuille de route des dirigeants stéphanois pour le mercato hivernal. D’après l’insider, le club forézien pourrait accueillir une ou deux recrues cet hiver, mais l’état-major de l’ASSE ne compterait pas se précipiter. L’idée serait d’observer le marché calmement et de gérer ce mercato de janvier sans stress.

Le mois de janvier s’annonce donc beaucoup moins agité que l’été dernier, durant lequel neuf joueurs avaient rejoint les rangs de l’AS Saint-Étienne.