À LA UNE DU 1 JAN 2026
[09:32]OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille
[09:18]Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !
[09:04]Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?
[08:35]OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !
[08:24]ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland
[08:05]FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue
[07:46]RC Lens : un international tricolore en plus de Thauvin bientôt chez les Sang et Or ?
[07:28]Real Madrid : miracle pour Mbappé, finalement disponible pour la Supercoupe ?
[07:08]OM Mercato : le FC Barcelone accélère pour une cible phocéenne
[06:51]PSG Mercato : les 2 premières recrues de 2026 sont connues !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 08:24
💬 Commenter
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors d'une session.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’ancien entraîneur de l’ASSE Laurent Batlles a expliqué combien la vie d’un technicien était compliquée en faisant un parallèle entre ce que vivent Eirik Horneland à Saint-Etienne et Xabi Alonso au Real Madrid.

Samedi, l’AS Saint-Etienne reprendra la Ligue 2 par un déplacement périlleux au Mans, qui l’avait battue 3-2 dans le Chaudron à l’aller. Pour Eirik Horneland, sous pression après une première partie de saison décevante, l’objectif, en plus de ramener les Verts dans l’élite, sera de dissiper les doutes concernant sa capacité à diriger une équipe aussi ambitieuse. En attendant, il a trouvé un bon avocat en la personne de Laurent Batlles, l’un de ses prédécesseurs sur le banc de l’ASSE. Ce dernier n’a pas hésité, au micro d’Evect, a faire un lien entre ce que vivent Horneland et Xabi Alonso au Real Madrid…

« Xabi Alonso est décrié en étant 2e avec un des meilleurs groupes au monde »

« Je crois qu’aujourd’hui la finalité, c’est ce qu’il va se passer en fin de saison. Soit tu montes, soit tu ne montes pas, et le bilan sera fait à ce moment-là. On peut faire un bilan match après match, mais des choses se passent au quotidien pour un entraineur. Par exemple, à Dunkerque, Horneland doit faire face à la blessure d’un latéral gauche, il n’en a pas sur le banc, il met Ben Old. Est-ce que c’est bien ou pas ? On peut toujours tout décrier mais aujourd’hui ce que je vois c’est qu’ils sont 2es (3es désormais)

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

 » J’ai parlé avec beaucoup d’entraineurs, on peut ne pas avoir de résultats dans un club et en avoir de très probants dans un autre. On voit qu’aujourd’hui Xabi Alonso est décrié en étant 2e avec un des meilleurs groupes au monde. C’est toujours pareil. »

ASSEReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Real Madrid