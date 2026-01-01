L’ancien entraîneur de l’ASSE Laurent Batlles a expliqué combien la vie d’un technicien était compliquée en faisant un parallèle entre ce que vivent Eirik Horneland à Saint-Etienne et Xabi Alonso au Real Madrid.

Samedi, l’AS Saint-Etienne reprendra la Ligue 2 par un déplacement périlleux au Mans, qui l’avait battue 3-2 dans le Chaudron à l’aller. Pour Eirik Horneland, sous pression après une première partie de saison décevante, l’objectif, en plus de ramener les Verts dans l’élite, sera de dissiper les doutes concernant sa capacité à diriger une équipe aussi ambitieuse. En attendant, il a trouvé un bon avocat en la personne de Laurent Batlles, l’un de ses prédécesseurs sur le banc de l’ASSE. Ce dernier n’a pas hésité, au micro d’Evect, a faire un lien entre ce que vivent Horneland et Xabi Alonso au Real Madrid…

« Xabi Alonso est décrié en étant 2e avec un des meilleurs groupes au monde »

« Je crois qu’aujourd’hui la finalité, c’est ce qu’il va se passer en fin de saison. Soit tu montes, soit tu ne montes pas, et le bilan sera fait à ce moment-là. On peut faire un bilan match après match, mais des choses se passent au quotidien pour un entraineur. Par exemple, à Dunkerque, Horneland doit faire face à la blessure d’un latéral gauche, il n’en a pas sur le banc, il met Ben Old. Est-ce que c’est bien ou pas ? On peut toujours tout décrier mais aujourd’hui ce que je vois c’est qu’ils sont 2es (3es désormais)

» J’ai parlé avec beaucoup d’entraineurs, on peut ne pas avoir de résultats dans un club et en avoir de très probants dans un autre. On voit qu’aujourd’hui Xabi Alonso est décrié en étant 2e avec un des meilleurs groupes au monde. C’est toujours pareil. »