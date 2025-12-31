À LA UNE DU 31 DéC 2025
[08:59]PSG : le clan Donnarumma réagit à l’attaque de Campos
[08:40]ASSE Mercato : Bardeli fait une grande annonce sur son avenir !
[08:27]Un rival du Real Madrid fait scandale, une recrue s’offre au FC Barcelone
[08:05]Stade Rennais Mercato : un énorme deal en préparation avec le Real Madrid ?
[07:46]FC Nantes Mercato : retour de flamme pour une recrue défensive ?
[07:29]Mercato : le RC Lens est fixé pour Seidu (Stade Rennais)
[07:14]PSG Mercato : la hype Vitinha enfle au Real Madrid
[06:57]OM Mercato : Greenwood menacé d’être transféré !
[06:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il foncer sur Franck Haise pour remplacer Horneland ?
[05:00]OM : un ancien chouchou du Vélodrome victime d’un mal insolite
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Bardeli fait une grande annonce sur son avenir !

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 08:40
💬 Commenter
Le meneur de jeu de Dunkerque Enzo Bardeli lors du match de Coupe de France à Strasbourg.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Dans le viseur de l’ASSE, le milieu de Dunkerque Enzo Bardeli (24 ans) n’est pas pressé de quitter le Nord, même s’il ne ferme pas la porte à un départ cet hiver.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 16 matches de Ligue 2, Enzo Bardeli a confirmé sa bonne saison dernière. Ce qui lui vaut l’intérêt de nombreux clubs, dont l’AS Saint-Etienne. Eirik Horneland a réagi à cette rumeur en expliquant qu’il avait déjà beaucoup de milieux dans son effectif et qu’il attendait plutôt des défenseurs cet hiver. Mais l’occasion est trop belle pour que les Verts passent à côté. Jusqu’à présent, l’intéressé ne s’était pas prononcé sur son avenir. Il l’a fait dans les colonnes de La Voix du Nord et, même s’il laisse la porte ouverte à l’ASSE pour janvier, on comprend qu’un départ n’est pas sa priorité.

« Je n’ai pas demandé à partir cet hiver »

« Je n’ai pas demandé à partir cet hiver. Je me sens très bien ici. On a quelque chose à jouer encore cette année. Après, ça reste le foot, je ne connais pas la réalité de demain. Mais je suis très content d’être dunkerquois, à fond pour aider l’équipe. Je suis parti pour rester, il n’y a rien qui dit que je vais partir cet hiver. Chaque joueur rêve d’aller le plus haut possible. Je ne veux pas me donner de limites. Je sais de quoi je suis capable, je sais aussi d’où je viens et d’où je reviens… Je n’ai pas connu tout le temps des bons moments. Dunkerque évolue bien, je suis dunkerquois. J’essaie de rester concentré, de ne pas réfléchir à ce qui va se passer dans quelques mois. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

« Il faudra voir les clubs intéressés et essayer de faire le meilleur choix. Je n’ai pas fait le choix sur mon futur, c’est un peu tôt. J’ai un style de jeu très particulier. Il faut que beaucoup de choses soient réunies pour que je m’y sente bien et que je puisse performer. Il y a le coach, sa manière de jouer, la philosophie du club, l’entourage, que ce soit un club assez familial. »

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot