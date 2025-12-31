Dans le viseur de l’ASSE, le milieu de Dunkerque Enzo Bardeli (24 ans) n’est pas pressé de quitter le Nord, même s’il ne ferme pas la porte à un départ cet hiver.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 16 matches de Ligue 2, Enzo Bardeli a confirmé sa bonne saison dernière. Ce qui lui vaut l’intérêt de nombreux clubs, dont l’AS Saint-Etienne. Eirik Horneland a réagi à cette rumeur en expliquant qu’il avait déjà beaucoup de milieux dans son effectif et qu’il attendait plutôt des défenseurs cet hiver. Mais l’occasion est trop belle pour que les Verts passent à côté. Jusqu’à présent, l’intéressé ne s’était pas prononcé sur son avenir. Il l’a fait dans les colonnes de La Voix du Nord et, même s’il laisse la porte ouverte à l’ASSE pour janvier, on comprend qu’un départ n’est pas sa priorité.

« Je n’ai pas demandé à partir cet hiver »

« Je n’ai pas demandé à partir cet hiver. Je me sens très bien ici. On a quelque chose à jouer encore cette année. Après, ça reste le foot, je ne connais pas la réalité de demain. Mais je suis très content d’être dunkerquois, à fond pour aider l’équipe. Je suis parti pour rester, il n’y a rien qui dit que je vais partir cet hiver. Chaque joueur rêve d’aller le plus haut possible. Je ne veux pas me donner de limites. Je sais de quoi je suis capable, je sais aussi d’où je viens et d’où je reviens… Je n’ai pas connu tout le temps des bons moments. Dunkerque évolue bien, je suis dunkerquois. J’essaie de rester concentré, de ne pas réfléchir à ce qui va se passer dans quelques mois. »

« Il faudra voir les clubs intéressés et essayer de faire le meilleur choix. Je n’ai pas fait le choix sur mon futur, c’est un peu tôt. J’ai un style de jeu très particulier. Il faut que beaucoup de choses soient réunies pour que je m’y sente bien et que je puisse performer. Il y a le coach, sa manière de jouer, la philosophie du club, l’entourage, que ce soit un club assez familial. »