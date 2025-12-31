À LA UNE DU 31 DéC 2025
[17:32]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest
[17:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports a tenté un défenseur central international !
[16:30]RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club
[16:00]Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG
[15:30]OM Mercato : De Zerbi a pris une décision radicale avec Vaz et Bakola
[15:05]FC Barcelone Mercato : les pistes du Barça pour le mercato hivernal
[14:42]Real Madrid : Mbappé s’est blessé, le verdict est déjà tombé !
[14:22]ASSE : encore des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Horneland avant Le Mans
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouvel accord est tombé dans le dossier Abdelli !
[13:30]RC Lens : Sage annonce un forfait pour Toulouse et un premier objectif pour 2026
ASSE : encore des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Horneland avant Le Mans

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 14:22
Eirik Horneland (ASSE)
L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a enregistré des bonnes et des mauvaises nouvelles ce mardi à l’entraînement.

Pour son premier match de l’année 2026, l’AS Saint-Étienne se déplacera ce samedi (20h) sur la pelouse du Mans pour un choc dans la course à la montée. Un match ô combien important que le coach stéphanois Eirik Horneland prépare avec des nouvelles contrastées.

Lamba, Moueffek et N’Guessan vers un retour !

Bonne nouvelle pour les Verts : Chico Lamba, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan, tous trois absents lors des derniers matchs, ont fait leur retour ce mardi à l’entraînement collectif des Verts, d’après Envertetcontretous. Leur présence dans le groupe stéphanois pour ce choc face au Mans est donc envisageable.

Ferreira, Annan, Duffus et Bernauer à l’écart du groupe !

Dans le rayon des mauvaises nouvelles, trois joueurs étaient à l’écart du groupe ce mardi à l’entraînement et se sont entraînés individuellement. Il s’agit de João Ferreira, Ebenezer Annan et Joshua Duffus. Maxime Bernauer, toujours gêné par des douleurs au genou, s’est, lui, entraîné en salle.

