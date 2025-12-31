ASSE : encore des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Horneland avant Le Mans

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a enregistré des bonnes et des mauvaises nouvelles ce mardi à l’entraînement.

Pour son premier match de l’année 2026, l’AS Saint-Étienne se déplacera ce samedi (20h) sur la pelouse du Mans pour un choc dans la course à la montée. Un match ô combien important que le coach stéphanois Eirik Horneland prépare avec des nouvelles contrastées.

Lamba, Moueffek et N’Guessan vers un retour !

Bonne nouvelle pour les Verts : Chico Lamba, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan, tous trois absents lors des derniers matchs, ont fait leur retour ce mardi à l’entraînement collectif des Verts, d’après Envertetcontretous. Leur présence dans le groupe stéphanois pour ce choc face au Mans est donc envisageable.

Ferreira, Annan, Duffus et Bernauer à l’écart du groupe !

Dans le rayon des mauvaises nouvelles, trois joueurs étaient à l’écart du groupe ce mardi à l’entraînement et se sont entraînés individuellement. Il s’agit de João Ferreira, Ebenezer Annan et Joshua Duffus. Maxime Bernauer, toujours gêné par des douleurs au genou, s’est, lui, entraîné en salle.