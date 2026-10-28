PSG Mercato : le remplaçant de Kvaratskhelia identifié, mais un gros obstacle se présente !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG commence à préparer l’après-Kvaratskhelia ! Privé de son ailier géorgien jusqu’à la fin de la saison, le club de la capitale explore plusieurs pistes pour renforcer son attaque dès le mercato hivernal. Parmi elles, un nom particulièrement séduisant : Estêvão Willian, le phénomène brésilien de Chelsea. Mais si les Blues pourraient ouvrir la porte à un départ, ils auraient fixé trois conditions particulièrement exigeantes. Et l’une d’elles pourrait sérieusement compliquer les plans de Luis Enrique !

Le Paris Saint-Germain pourrait bien réserver une grosse surprise lors du prochain mercato hivernal ! Alors que Khvicha Kvaratskhelia ne rejouera plus cette saison en raison de sa grave blessure au genou, la direction parisienne réfléchit à la meilleure façon de compenser cette absence majeure.

Si Luis Enrique a récemment assuré qu’une blessure ne devait pas automatiquement entraîner un recrutement, Luis Campos travaille déjà sur plusieurs profils offensifs susceptibles de renforcer l’effectif.

Et parmi les pistes évoquées, celle menant à Estêvão Willian pourrait rapidement prendre de l’ampleur. À seulement 19 ans, l’international brésilien traverse une période délicate à Chelsea et pourrait être tenté par une nouvelle aventure dès janvier.

Mais pour le PSG, l’opération s’annonce bien plus compliquée qu’il n’y paraît.

Estêvão, le nouveau coup de cœur de Luis Enrique ?

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football brésilien, Estêvão avait rejoint Chelsea en provenance de Palmeiras dans le cadre d’un transfert estimé à 45 millions d’euros.

Mais après une première saison prometteuse en Angleterre, l’ailier peine désormais à trouver sa place dans les plans de Xabi Alonso.

Depuis le début de l’exercice 2026-2027, le Brésilien n’a disputé que 172 minutes en huit apparitions toutes compétitions confondues, sans la moindre titularisation en Premier League.

Une situation frustrante pour un joueur de son talent, qui souhaiterait obtenir davantage de responsabilités afin de poursuivre sa progression.

Selon les informations de TEAMtalk, le PSG fait partie des clubs attentifs à cette situation, au même titre que le FC Barcelone.

Le profil d’Estêvão aurait notamment les faveurs de Luis Enrique et de Luis Campos. Sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à éliminer pourraient offrir une solution supplémentaire au secteur offensif parisien.

Et avec l’absence prolongée de Kvaratskhelia, Paris pourrait lui offrir une belle occasion de se relancer au plus haut niveau.

Chelsea fixe trois conditions XXL au PSG pour Estêvão !

Mais si Chelsea pourrait accepter de laisser filer sa pépite cet hiver, les dirigeants londoniens n’entendent pas faire de cadeau au PSG.

Selon TEAMtalk, trois exigences devraient impérativement être respectées pour envisager une opération en janvier.

Première condition : un prêt sec, sans option d’achat. Chelsea n’a aucune intention de vendre définitivement Estêvão et souhaite conserver la maîtrise de son avenir. Un transfert définitif serait donc totalement exclu.

Deuxième condition : la prise en charge intégrale de son salaire. Le PSG devrait assumer la totalité des émoluments du Brésilien, estimés à 7,4 millions d’euros annuels selon Capology. Une dépense importante, mais qui ne constituerait probablement pas le principal obstacle pour les champions de France.

Troisième condition : des garanties sur son temps de jeu. Et c’est bien là que le dossier pourrait se compliquer sérieusement !

Chelsea souhaite s’assurer qu’Estêvão ne quitte pas le banc londonien pour retrouver exactement la même situation à Paris. Les Blues pourraient même chercher à intégrer une clause financière pénalisant le PSG si le joueur n’atteint pas un certain nombre de minutes.

Une exigence particulièrement délicate à accepter pour Luis Enrique, qui n’a pas l’habitude de garantir une place ou un volume de jeu à ses recrues.

Luis Enrique face à un gros dilemme pour remplacer Kvaratskhelia !

Car si Estêvão possède un immense potentiel, son arrivée soulèverait une question importante : pourquoi le PSG accepterait-il de développer un joueur appartenant à Chelsea sans pouvoir le conserver définitivement ?

Avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Maghnes Akliouche ou encore Mika Godts, Luis Enrique dispose toujours de plusieurs solutions offensives malgré l’absence de Kvaratskhelia.

Le technicien espagnol pourrait donc être réticent à l’idée de promettre du temps de jeu à un joueur prêté pour seulement six mois, surtout si cette obligation venait à limiter sa liberté dans la composition de ses équipes.

D’autant que Paris étudie également d’autres pistes, notamment celle d’Ibrahim Maza, le milieu offensif du Bayer Leverkusen capable d’évoluer sur les ailes.

Estêvão représenterait néanmoins une opportunité séduisante : celle de récupérer un talent exceptionnel sans avoir à débourser une indemnité de transfert dès cet hiver.

Reste à savoir si Chelsea acceptera d’assouplir ses exigences ou si le PSG sera prêt à faire une exception à ses principes de gestion.

Une chose est sûre : le PSG tient peut-être une piste de premier choix pour compenser l’absence de Kvaratskhelia. Mais entre les exigences de Chelsea et les méthodes de Luis Enrique, arracher Estêvão aux Blues pourrait bien devenir l’un des dossiers les plus compliqués du mercato hivernal !