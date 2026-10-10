Pronostic OGC Nice – RC Strasbourg (11/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la sixième journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le RC Strasbourg, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’OGC Nice et le RC Strasbourg s’affrontent ce dimanche (15h) à l’Allianz Riviera, pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Vainqueur de son premier match de la saison face au LOSC (2-1) avant la trêve, le Gym est remonté à la 14e place du classement, tandis que le RCSA, qui reste sur une défaite face au Paris FC (2-1), occupe la huitième place.

Ligue 1 – OGC Nice vs RC Strasbourg

Dimanche 11 octobre 2026 · 15h · Allianz Riviera

OGC Nice : le Gym veut confirmer son réveil

Il aura fallu attendre la cinquième journée pour voir l’OGC Nice décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1. Après un début de championnat particulièrement compliqué, les Aiglons ont enfin débloqué leur compteur en s’imposant face au LOSC (2-1) juste avant la trêve internationale. Un succès précieux qui leur a permis de quitter les dernières places du classement pour remonter au 14e rang.

Cette victoire pourrait constituer un véritable tournant dans le début de saison niçois. Jusqu’ici, le Gym avait surtout manqué de régularité et d’efficacité pour faire la différence. En difficulté offensivement depuis la reprise du championnat, les Niçois espèrent désormais profiter de ce premier succès pour retrouver de la confiance et lancer une série positive.

L’avantage du terrain pourrait également avoir son importance. Devant leur public, les Aiglons auront l’occasion de confirmer les progrès entrevus face à Lille et de prendre leurs distances avec la zone rouge. Mais pour espérer s’imposer une deuxième fois consécutive, Nice devra notamment parvenir à se montrer plus dangereux dans les trente derniers mètres.

La principale interrogation concerne donc la capacité des Niçois à confirmer leur embellie après trois semaines sans compétition officielle. Face à un adversaire mieux classé et disposant de plusieurs arguments offensifs, le Gym devra afficher davantage de maîtrise pour espérer poursuivre sa remontée.

RC Strasbourg : les Alsaciens veulent retrouver le chemin de la victoire

Du côté du RC Strasbourg, le début de saison est globalement plus satisfaisant sur le plan comptable. Après cinq journées, les Alsaciens occupent la huitième place du classement et restent à portée des premières positions. Mais leur dernière sortie avant la trêve a laissé quelques regrets, avec une défaite face au Paris FC (2-1).

Cette contre-performance a freiné les ambitions strasbourgeoises et le déplacement à Nice représente une occasion de repartir de l’avant. Le RCSA possède notamment des qualités offensives intéressantes et semble capable de poser des problèmes à une défense niçoise qui n’a pas toujours dégagé une grande sérénité depuis le début de la saison.

Strasbourg devra toutefois se montrer plus rigoureux dans la gestion de ses temps faibles. Face à une équipe niçoise qui vient de retrouver le goût de la victoire, les Alsaciens pourraient être confrontés à un adversaire particulièrement déterminé, notamment en début de rencontre. Leur capacité à résister à la pression et à exploiter les espaces sera donc déterminante.

Cette rencontre constitue également un test intéressant pour mesurer les ambitions du RCSA. Une victoire sur la Côte d’Azur permettrait aux Strasbourgeois de se rapprocher des places européennes et de confirmer leur capacité à rivaliser avec des équipes qui possèdent, sur le papier, des objectifs élevés.

Les confrontations entre les deux équipes

Les oppositions entre Nice et Strasbourg ont souvent donné lieu à des rencontres disputées ces dernières saisons. Les deux formations se connaissent bien et leurs confrontations ont régulièrement été marquées par des différences assez faibles au tableau d’affichage. L’avantage du terrain pourrait donc constituer un élément important pour les Niçois, qui chercheront à imposer leur rythme.

La situation des deux équipes rend cette nouvelle confrontation particulièrement intéressante. Nice n’a toujours pas perdu à l’Allianz Riviera cette saison, avec deux matchs nuls contre Lorient (0-0) et Le Mans (1-1), puis une victoire face à Lille (2-1). Strasbourg, de son côté, s’est notamment illustré en s’imposant largement à Troyes (6-2), mais a également connu des difficultés loin de ses bases.

Le classement ne reflète donc pas nécessairement l’écart entre les deux formations. Malgré ses trois places de retard sur Strasbourg, Nice possède des arguments pour rivaliser, notamment grâce à sa solidité à domicile. Le RCSA devra quant à lui retrouver l’efficacité qui lui avait permis de faire la différence face à Lens (2-1) et Troyes.

Les compos probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Coulibaly, Witsel, Nkounkou – Hein, Wahi, Diop.

Absents : Mendy, Abergel, Bombito (blessés, reprise).

Incertain : Sanson (reprise).

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – Antwi, Mitchell, Högsberg, Oso – Sousa, El Mourabet, Diop – Yassine, Ortega, Nanasi.

Absents : Panichelli, Godo (blessés, reprise).

Incertain : Doukouré (blessé).

Les joueurs à suivre

Elye Wahi (OGC Nice) : l’attaquant français aura un rôle important à jouer pour permettre au Gym de confirmer sa victoire face à Lille. Buteur une fois depuis le début du championnat, Wahi évolue au sein de la moins bonne attaque de Ligue 1, avec seulement trois réalisations en cinq journées. Face à une défense strasbourgeoise qui a montré certaines faiblesses depuis le début de la saison, l’ancien Lensois et Marseillais pourrait avoir l’occasion de se mettre en évidence et d’améliorer ses statistiques.

Matías Ortega (RC Strasbourg) : en l’absence de Joaquín Panichelli et Martial Godo, le jeune attaquant argentin devrait avoir davantage de responsabilités dans le secteur offensif strasbourgeois. Déjà auteur d’un but et d’une passe décisive depuis son arrivée, Ortega fait partie des recrues qui ont rapidement trouvé leur place dans le collectif alsacien. Sa mobilité et sa capacité à se montrer dangereux dans la surface pourraient poser des problèmes à une défense niçoise privée de plusieurs éléments.

Notre pronostic pour OGC Nice – RC Strasbourg

Cette rencontre s’annonce particulièrement indécise entre deux équipes qui ont besoin de points pour des raisons différentes. Nice souhaite confirmer son premier succès de la saison face à Lille et prendre ses distances avec la zone rouge, tandis que Strasbourg espère rebondir après sa défaite contre le Paris FC et se rapprocher des places européennes.

Le Gym pourra notamment compter sur son invincibilité à domicile depuis le début du championnat. Les Aiglons ont toutefois encore beaucoup de progrès à réaliser offensivement, avec seulement trois buts inscrits en cinq journées. À l’inverse, Strasbourg a déjà montré qu’il pouvait se montrer redoutable devant le but adverse, notamment lors de son large succès à Troyes (6-2), mais les absences de Panichelli et Godo pourraient réduire son efficacité.

Les Niçois semblent néanmoins avoir retrouvé un peu de confiance avant la trêve et pourraient profiter de cette réception pour poursuivre leur redressement. Strasbourg possède suffisamment de qualités pour inquiéter les Aiglons, mais ses difficultés à l’extérieur et ses absences offensives pourraient lui coûter cher. Nous voyons donc Nice faire la différence dans une rencontre serrée, sans forcément parvenir à prendre rapidement le dessus sur son adversaire.

Les cotes d’OGC Nice – RC Strasbourg

Pari Cote indicative Victoire de l’OGC Nice 2,35 Match nul 3,43 Victoire du RC Strasbourg 2,88

Notre pronostic : Match nul entre l’OGC Nice et le RC Strasbourg, cotée à 3,43.

Porté par son premier succès de la saison contre Lille et toujours invaincu à domicile, l’OGC Nice pourrait prolonger sa série d’invincibilité en accrochant le RC Strasbourg, qui a perdu deux de ses trois premiers déplacements de la saison.

Notre score : OGC Nice 1-1 RC Strasbourg.