Grégory Poirier n’a pas mâché ses mots après le match nul décevant du FC Nantes contre Clermont (1-1). Le vestiaire gronde.

Le FC Nantes n’avance toujours pas. Six jours après leur défaite à Saint-Étienne (0-1), concédée dans les dernières minutes, les Canaris espéraient profiter de la réception de Clermont pour retrouver le chemin de la victoire. Face à une formation auvergnate toujours en quête de son premier succès, l’occasion semblait pourtant idéale pour relancer la machine.

Poirier ne décolère pas au FC Nantes

Les Canaris avaient d’ailleurs pris les devants grâce à Frédéric Guilbert, auteur d’une ouverture du score de la tête dès la 15e minute. Mais, une nouvelle fois, le FC Nantes n’a pas su se mettre à l’abri. La rencontre a ensuite perdu en intensité, avant qu’une grosse inattention défensive ne permette à Florian Bianchini de remettre les deux équipes à égalité. Sur le premier tir cadré clermontois, l’attaquant auvergnat a inscrit un superbe but d’une volée après rebond à la 71e minute. Un scénario difficile à accepter pour les Nantais, qui ont encore laissé échapper une victoire pourtant à leur portée.

Après la rencontre, Grégory Poirier n’a pas cherché à masquer sa frustration. L’entraîneur du FC Nantes a notamment pointé les erreurs commises par ses joueurs, avec un discours particulièrement ferme sur les lacunes défensives. « Je n’ai pas de mots, c’est inexcusable », a-t-il pesté en conférence de presse. Le technicien estime que son équipe doit afficher un tout autre visage, notamment dans sa capacité à défendre son avantage au score.

« Offensivement, on doit faire mieux, mais c’est interdit de prendre des buts comme ça. C’est la base. On doit mieux faire sur plein de domaines, mais il y a des fautes qui sont inexcusables », a-t-il ajouté. Le constat est d’autant plus préoccupant que le FC Nantes peine à enchaîner les résultats positifs. Avec seulement deux victoires depuis le début de la saison et une inquiétante 15e place au classement, le club est loin des objectifs espérés.

Centonze et Guilbert réclament une réaction collective

Grégory Poirier a d’ailleurs prévenu : il n’est plus question de parler de montée sans afficher davantage de garanties sur le terrain. « Mathématiquement, ce serait manquer d’humilité de parler de monter. Il faut gagner des matches, à court terme. Il va falloir faire des choix. On va travailler dur et on va changer les choses », a-t-il annoncé. Du côté des joueurs, le discours est tout aussi préoccupant. Fabien Centonze n’a pas caché sa déception après ce nouveau rendez-vous manqué.

« C’est très compliqué, encore plus que les autres fois. Ce sont des choses qui se répètent. Notre adversaire, c’est nous-mêmes. Pour moi, c’est quasiment une défaite », a reconnu le défenseur du FC Nantes. Frédéric Guilbert, pourtant buteur lors de cette rencontre, a également exprimé sa colère. Le latéral estime que les Canaris doivent impérativement se remettre en question, individuellement comme collectivement.

« C’est trop peu, on n’a pas le droit de prendre un but de cette façon. Il y a trop de manques aujourd’hui, défensivement ou offensivement. On doit faire plus, on n’y est tout simplement pas. Tout le monde doit balayer devant sa porte et se remettre en question », a-t-il lancé. Le message est clair : le FC Nantes ne peut plus se contenter de promesses. Alors que les résultats ne suivent pas et que la pression monte autour du groupe, Grégory Poirier semble désormais prêt à prendre des décisions fortes. Les prochaines rencontres permettront de mesurer les conséquences de ce coup de colère sur un vestiaire qui attend désormais une réaction sur le terrain.