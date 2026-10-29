La défaite du FC Nantes face à l’ASSE a fait émerger un nouveau leader dans les rangs des Canaris.

Battu dans les dernières secondes à Saint-Étienne (1-0), le FC Nantes a pourtant affiché un visage défensif plus rassurant. Mais au-delà du résultat, un choix de Grégory Poirier a retenu l’attention : la mise sur le banc de Lucas Perrin, habituel capitaine des Canaris.

Sow saisit sa chance au FC Nantes

Dans une défense à trois composée de Kelvin Amian, Frédéric Guilbert et Saïdou Sow, l’ancien Stéphanois a hérité de responsabilités supplémentaires.Aligné dans l’arrière-garde nantaise, Saïdou Sow a livré une prestation solide. Le défenseur guinéen a notamment mis en avant ses qualités physiques, son impact dans les duels et sa capacité à défendre les espaces. Des atouts précieux pour une équipe qui cherche davantage de stabilité défensive.

Cette performance constitue un signal encourageant pour Grégory Poirier. Progressivement, Sow semble gagner du terrain dans les choix de son entraîneur et pourrait devenir une option de plus en plus crédible dans l’organisation défensive des Canaris. Le contexte donne encore davantage de relief à cette prestation. Lucas Perrin, régulièrement utilisé comme point d’ancrage de la défense nantaise, avait connu une rencontre compliquée face à Dunkerque. Son absence du onze de départ à Saint-Étienne a donc ouvert la porte à une nouvelle répartition des rôles.

Un nouveau patron défensif chez les Canaris ?

Interrogé après la rencontre, Grégory Poirier a toutefois tenu à relativiser la portée de son choix concernant son capitaine. « Lucas avait besoin aussi un peu de fraîcheur. Et j’ai fait ce choix-là tout simplement », a expliqué l’entraîneur du FC Nantes. Un discours qui ne laisse pas présager, à ce stade, un déclassement définitif de Perrin. Le technicien a simplement justifié une décision ponctuelle, sans remettre publiquement en cause la place de son défenseur dans le groupe. Pour autant, la prestation de Sow lui offre une alternative intéressante. Dans une défense où la concurrence peut rapidement évoluer au gré des performances, le Guinéen a marqué des points au moment opportun.

Reste à savoir si cette titularisation peut marquer un tournant. Avec sa puissance et son engagement, Saïdou Sow possède des arguments pour s’installer durablement dans le onze du FC Nantes. Mais il devra confirmer cette première impression sur les prochaines rencontres pour prétendre bousculer la hiérarchie. Dès ce vendredi (20h) contre Clermont à la Beaujoire ?