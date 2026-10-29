OM Mercato : deux cadres veulent partir, la parade de Genesio va plaire à McCourt !

Alors que Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão sont annoncés sur le départ pour janvier, l’OM pourrait miser davantage sur ses jeunes afin de limiter ses dépenses et répondre aux attentes de Frank McCourt.

Le mercato s’annonce encore une fois agité à l’OM… toujours dans le sens des départs. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão souhaiteraient bel et bien quitter le club dès janvier 2027.

Le milieu danois intéresserait notamment la Juventus et la Fiorentina, deux formations italiennes susceptibles de renforcer leur entrejeu cet hiver. Un transfert permettrait aussi à Marseille d’alléger sa masse salariale (son salaire était de 500 000€ mensuels bruts la saison dernière).

Pour Paixão, la situation reste plus nuancée. L’ailier brésilien a récemment expliqué qu’un départ en janvier serait compliqué, les effectifs étant déjà constitués, et qu’un transfert à l’été 2027 lui paraissait plus probable. De plus, la communication de sa femme agacerait énormément au sein du club (elle a souvent semé le doute sur son avenir par des messages sur les réseaux sociaux l’été dernier).

L’OM pourrait accélérer la promotion des jeunes

« Pour satisfaire McCourt, le secteur sportif va valoriser des jeunes », a rajouté Toubache-Ter. Plusieurs jeunes ont déjà eu l’occasion de se montrer cette saison, à l’image d’Abdallah, Mmadi, Bezahaf, ou encore Kamissoko.

Cette orientation permettrait au club de limiter ses dépenses tout en offrant davantage de responsabilités aux joueurs issus de sa formation. Reste à savoir si le staff de Bruno Genesio sera prêt à leur confier un rôle plus important en cas de départs cet hiver.

Une chose est certaine : entre les besoins sportifs, les exigences financières de Frank McCourt et les incertitudes du mercato, janvier pourrait marquer un nouveau tournant pour l’effectif marseillais.