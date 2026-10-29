Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles pour Haise avant Nice

Avant son déplacement à Nice, vendredi, le Stade Rennais doit composer avec les blessures d’Estéban Lepaul et de Brice Samba, dont l’absence est pressentie.

Le Stade Rennais n’aborde pas son déplacement sur la Côte d’Azur dans les meilleures conditions. À la veille d’affronter l’OGC Nice, vendredi à 19 heures, Franck Haise pourrait être privé de deux joueurs importants : son attaquant Estéban Lepaul et son gardien Brice Samba.

Estéban Lepaul toujours absent, Brice Samba incertain

Blessé à la cheville lors de la rencontre face au Paris FC, le 18 octobre, Estéban Lepaul n’a toujours pas repris l’entraînement. Malgré l’absence de complication ligamentaire, l’attaquant rennais poursuit sa convalescence et manque une nouvelle échéance importante.

« Cela progresse, on verra l’évolution pour Olympiakos, qui est déjà dans six jours », a expliqué Franck Haise. Le technicien espère rapidement revoir son joueur sur le terrain, d’abord lors de séances individuelles. Son retour pour la prochaine rencontre européenne reste donc incertain.

Autre mauvaise nouvelle pour les Rouge et Noir : Brice Samba pourrait également manquer le rendez-vous niçois. Le gardien a ressenti une gêne à la cuisse lors de l’entraînement de mercredi, ce qui devrait le priver du déplacement. Pour le remplacer, Nicolas Lemaître et Kilian Belazzoug sont en concurrence. Franck Haise n’a pas souhaité établir de hiérarchie entre les deux portiers : « Aujourd’hui, il n’y a pas un numéro 2 et un numéro 3 dans la hiérarchie, ce sont deux très bons gardiens, assez proches l’un de l’autre, et je fais confiance aux deux. »

Un calendrier chamboulé avant l’Olympiakos

Au-delà des incertitudes physiques, le Stade Rennais doit également s’adapter à une semaine de préparation raccourcie. Initialement programmée samedi à 17 h 15, la rencontre face à Nice a été avancée au vendredi 30 octobre, à 19 heures, en raison des mouvements sociaux prévus dans le pays.

Le match de Ligue Europa contre l’Olympiakos a lui aussi été avancé au mercredi 4 novembre, à 16 h 30. Ces changements obligent les Rennais à revoir leur organisation avant une série de rendez-vous importants. Franck Haise a toutefois relativisé ces contraintes, rappelant que le football devait rester secondaire face aux difficultés rencontrées dans le pays. « Le foot, c’est du sport, pour créer de bonnes émotions, mais ce n’est pas plus », a souligné l’entraîneur.

Reste désormais à savoir si Rennes pourra compter sur Brice Samba et Estéban Lepaul pour la suite de son programme. En attendant, le déplacement à Nice s’annonce comme un nouveau test pour un groupe qui devra peut-être encore faire sans deux éléments majeurs.