RC Lens : nouveau coup dur avant le derby du Nord face au LOSC

Entre la polémique autour des supporters lensois et le manque d’engouement ressenti chez certains fans, le derby du Nord s’annonce dans une atmosphère particulière.

Le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens, prévu ce vendredi à 21 h 05 au stade Pierre-Mauroy, approche à grands pas. Pourtant, sur les réseaux sociaux, certains supporters lillois peinent à retrouver l’effervescence habituellement associée à ce rendez-vous incontournable du football nordiste.

Chez les supporters, un derby qui peine à s’enflammer

« On dirait même pas qu’on est dans une semaine de derby », regrette un supporter lillois sur les réseaux sociaux. Il déplore l’absence de piques, de chambrage et de cette rivalité qui anime traditionnellement les jours précédant un Lille-Lens.

Un sentiment partagé par d’autres fans, notamment du LOSC, qui regrettent une communication jugée trop discrète de leur club avant cette affiche. Entre l’absence d’entraînement ouvert au public, les réserves sur le jeu proposé par l’équipe, le manque d’animations perçues comme spécifiquement liées au derby et une communication qui ne semble pas faire monter la pression, certains estiment que ce match ressemble presque à une rencontre ordinaire.

L’écharpe spéciale et la collaboration textile mises en avant par le club lillois autour de l’événement ne suffisent pas, pour ces supporters, à faire naître l’ambiance espérée. Reste à savoir si l’atmosphère changera à l’approche du coup d’envoi et dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy.

À Lens, les sanctions après Bruges occupent les esprits

Dans l’Artois, le contexte est bien différent. Le sujet qui domine actuellement les discussions concerne les incidents survenus lors du déplacement du RC Lens à Bruges, en Ligue des champions.

Après l’utilisation massive d’engins pyrotechniques, dont certains ont été lancés en direction du terrain et des supporters, le Racing a décidé de ne pas ouvrir le parcage visiteurs pour le derby à Lille. L’UEFA a également sanctionné le club, avec la fermeture des espaces visiteurs pour les déplacements européens à Leipzig et Liverpool, ainsi qu’un match supplémentaire avec sursis et une amende de 80 000 euros.

Cette décision divise les supporters, entre compréhension face à la gravité des faits et frustration de voir les fans privés d’un déplacement aussi symbolique. Une partie des débats porte désormais sur les responsabilités individuelles et collectives, ainsi que sur les conséquences de ces incidents pour l’image du club.

Un derby sans parcage lensois et avec un coup dur sportif

Comme si ce contexte ne suffisait pas, le RC Lens devra également composer avec l’absence d’Odsonne Édouard, opéré des adducteurs et indisponible plusieurs semaines. Un coup dur sportif pour les Sang et Or avant un rendez-vous qui dépasse largement le cadre d’un simple match de championnat.

Alors, le derby du Nord a-t-il perdu de sa saveur sur les réseaux sociaux ? Le manque d’enthousiasme exprimé par certains supporters lillois contraste avec les préoccupations qui agitent actuellement le camp lensois. Mais une chose est certaine : vendredi soir, sur la pelouse, la rivalité entre le LOSC et le RC Lens devrait rester intacte.