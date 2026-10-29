RC Lens : Édouard blessé, Cahuzac tient déjà son remplaçant !

Privé d’Odsonne Édouard pour plusieurs semaines, le RC Lens pourrait miser sur Thorgan Hazard dans l’axe sur la durée, après son entrée décisive face au Paris FC.

Le RC Lens a peut-être trouvé une solution à son problème offensif. Buteur lors de la victoire contre le Paris FC (2-1), samedi dernier, Thorgan Hazard pourrait profiter de l’absence prolongée d’Odsonne Édouard pour s’installer à la pointe de l’attaque lensoise.

Opéré des adducteurs le mercredi, l’avant-centre artésien sera absent plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour Yannick Cahuzac, qui doit également composer sans Abdallah Sima, indisponible jusqu’à la fin novembre. Dans ce contexte, le profil polyvalent de Hazard prend une nouvelle dimension.

Cahuzac convaincu par les qualités de Thorgan Hazard

Face au Paris FC, le Belge de 33 ans a marqué des points. Entré en jeu à la 61e minute, il a d’abord participé à l’égalisation de Florian Thauvin avant d’inscrire le but de la victoire à la 84e minute. Une prestation qui pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives.

Interrogé sur la possibilité de voir Hazard évoluer en numéro 9, Yannick Cahuzac n’a pas caché son enthousiasme. « Toto, comme j’ai pu le dire en conférence de presse d’après-match, c’est quelqu’un de très intelligent. Il a une superbe sensibilité football, il arrive à se déplacer dans les bons espaces, à attaquer la profondeur, il a cette justesse technique. Donc oui, c’est quelqu’un qui a l’aptitude de pouvoir évoluer en neuf », a expliqué l’entraîneur lensois.

Des qualités qui pourraient permettre au joueur de rendre de précieux services au RC Lens pendant l’absence d’Édouard. Sa capacité à se déplacer entre les lignes et à combiner avec Florian Thauvin constitue notamment un atout pour l’animation offensive des Sang et Or, et pas seulement pour le derby à Lille vendredi.

Thorgan Hazard, une solution durable au RC Lens ?

Reste à savoir si cette option deviendra la priorité de Yannick Cahuzac. Le technicien lensois préfère conserver une certaine souplesse dans ses choix, en fonction des prestations observées à l’entraînement. « Après, je ferai mes choix en fonction de ce que je reçois aux entraînements, mais il a cette qualité de pouvoir jouer à plusieurs postes, je pense », a-t-il précisé.

Thorgan Hazard a donc une véritable carte à jouer dans les prochaines semaines. Sans être assuré de devenir le titulaire à la pointe de l’attaque, le Belge apparaît comme une alternative crédible pour pallier l’absence d’Odsonne Édouard. À lui de confirmer que son efficacité contre le Paris FC n’était pas un simple coup d’éclat.