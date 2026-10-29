PSG : Luis Enrique a mis les choses au clair avec une recrue avant Le Havre

En conférence de presse avant le déplacement du PSG au Havre, Luis Enrique a reconnu les difficultés d’adaptation de Lucas Digne, tout en assurant que le latéral gauche aura un rôle important à jouer cette saison

Le début de saison de Lucas Digne au Paris Saint-Germain est plus compliqué que prévu. Arrivé cet été en provenance d’Aston Villa, le latéral gauche peine à trouver sa place dans l’effectif parisien et à répondre aux exigences du jeu de Luis Enrique. Une situation que l’entraîneur espagnol a évoquée ce jeudi en conférence de presse, à la veille du déplacement au Havre en Ligue 1.

Malgré le temps de jeu limité de son joueur, le technicien parisien refuse de tirer des conclusions hâtives. Il estime que chaque joueur possède son propre rythme d’adaptation, indépendamment de son expérience ou de sa nationalité.

« Ce sont des choses que vous pouvez expliquer comme vous voulez. Peut-être que des joueurs s’adaptent mieux à ce qu’on fait. Peut-être que vous pensez qu’il va s’adapter parce qu’il est Français, parce qu’il a de l’expérience. Mais je suis sûr qu’il sera important. On connait bien Lucas Digne. On est prêts à chercher comment diminuer ce temps d’adaptation pour trouver la meilleure version de Lucas Digne. »

Un temps d’adaptation encore nécessaire au PSG

Luis Enrique connaît bien Lucas Digne, qu’il a côtoyé au FC Barcelone. Cette expérience commune explique en partie la confiance affichée par l’entraîneur, qui croit toujours au potentiel de son latéral gauche.

Mais la concurrence reste forte au PSG, notamment avec Nuno Mendes et Lucas Hernandez. Pour espérer obtenir davantage de minutes, Digne devra assimiler les exigences tactiques du staff et convaincre sur le terrain.

Le message de Luis Enrique est donc clair : le PSG est prêt à accompagner son joueur pour accélérer son adaptation. Reste désormais à Lucas Digne de transformer cette confiance en performances et de démontrer qu’il peut devenir un élément important de l’effectif parisien.