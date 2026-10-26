PSG : Digne voit déjà sa place se fragiliser sous Luis Enrique

Arrivé au PSG contre 8 M€, Lucas Digne peine encore à s’imposer dans la rotation de Luis Enrique. La prestation réussie de Lucas Hernandez face au FC Barcelone pourrait encore compliquer la situation du latéral gauche français.

Un début de saison très discret pour Digne

Le retour de Lucas Digne au PSG ne se déroule pas encore comme espéré. Recruté pour 8 M€, l’international français ne compte que trois apparitions en Ligue 1 et doit composer avec une confiance très relative de Luis Enrique, selon les informations de L’Équipe relayées par @ActuL1_.

Son faible temps de jeu ne traduit pas seulement une période d’adaptation. À gauche de la défense parisienne, la concurrence s’est durcie et le technicien espagnol dispose désormais de plusieurs solutions. Digne, qui espérait naturellement obtenir davantage de minutes, semble partir de plus loin dans la hiérarchie.

Lucas Hernandez marque des points contre le Barça

L’absence de Nuno Mendes aurait pu ouvrir une fenêtre au joueur recruté cet été. Luis Enrique a toutefois choisi de s’appuyer sur Lucas Hernandez face au FC Barcelone. Le champion du monde 2018 a répondu présent en livrant une grosse prestation dans ce rendez-vous européen.

Recruté pour 8 M€, Lucas Digne ne compte que trois apparitions en Ligue 1. Le gros match de Lucas Hernandez contre le Barça en fait désormais la première alternative à gauche. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114612264200221027

Cette performance pourrait peser dans les prochains choix de l’entraîneur parisien. Lorsque Mendes n’est pas disponible, Hernandez apparaît désormais comme la première alternative au poste de latéral gauche. Une évolution qui menace directement Digne, alors que celui-ci cherche toujours à installer sa candidature dans l’esprit de Luis Enrique.

Pas de panique en interne

Malgré ce déclassement naissant, Lucas Digne ne céderait pas à l’inquiétude. Le Français est décrit comme bien intégré au vestiaire parisien. Il poursuit son travail physique avec l’objectif de se remettre dans la course, tout en ayant conscience de son retard actuel sur ses deux principaux concurrents.

La situation n’est donc pas encore figée. Le calendrier et l’enchaînement des rencontres devraient offrir des opportunités aux différents éléments du groupe. Mais Digne devra rapidement convaincre lorsqu’il sera sollicité, car Lucas Hernandez vient d’envoyer un signal fort en l’absence de Nuno Mendes.

Une concurrence déjà très nette à gauche

Pour Luis Enrique, cette densité constitue une solution supplémentaire dans un secteur exigeant de son système. Pour Digne, elle réduit en revanche la marge d’erreur. Avec seulement trois apparitions en championnat malgré un transfert à 8 M€, le latéral français doit désormais renverser une tendance défavorable.

Son intégration réussie et son sérieux à l’entraînement plaident en sa faveur. Reste à transformer ce travail en temps de jeu, alors que Lucas Hernandez a pris une longueur d’avance pour devenir la doublure privilégiée de Nuno Mendes.