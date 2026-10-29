FC Nantes : Poirier a mis un de ses joueurs hors-jeu avant Clermont

À l’approche du match contre Clermont, Grégory Poirier a été très clair sur la situation de Lamine Diack, le milieu de terrain nantais qui ne figure pas dans ses plans actuels.

Au FC Nantes, la situation de Lamine Diack reste bloquée. Alors que les Canaris s’apprêtent à recevoir Clermont, ce vendredi à 20 heures, pour la 11e journée de Ligue 2, le milieu de terrain sénégalais ne fait toujours pas partie des joueurs sur lesquels Grégory Poirier compte actuellement. Tout proche d’un prêt à Pau l’été dernier, il n’a finalement pas rejoint le Béarn, et reste bloqué à une seule petite minute jouée sous le maillot nantais depuis son arrivée en juillet 2023.

« Ce n’est pas un joueur sur qui on compte en l’état actuel »

Arrivé à Nantes comme l’une des premières recrues de l’ère Baptiste Drouet, Lamine Diack peine à trouver sa place depuis plusieurs saisons. Après trois prêts successifs au Colorado Rapids, à Hatayspor et au FC Sion, le joueur de 25 ans est revenu chez les Canaris sans parvenir à relancer sa carrière.

Interrogé sur sa situation, Grégory Poirier a été particulièrement clair. Si les relations entre le joueur et son entraîneur restent bonnes, cela ne signifie pas pour autant qu’une place lui est réservée dans l’effectif.

« Hormis le fait qu’il n’ait pas de temps de jeu, et qu’un joueur veut toujours du temps de jeu, ça se passe très bien », a expliqué le technicien nantais, dans des propos rapportés par Tribune Nantaise, avant de préciser : « À partir du moment où il est professionnel, il n’y a aucun souci. Après, ce n’est pas un joueur sur qui on compte en l’état actuel. »

Un retour dans le groupe qui semble compliqué

La concurrence au milieu de terrain constitue le principal obstacle pour Lamine Diack. Grégory Poirier estime disposer de nombreuses solutions dans ce secteur et ne voit, pour l’instant, que peu d’espace pour intégrer le Sénégalais à ses choix. « J’ai beaucoup de milieux. S’il n’y a pas d’évolution en termes de blessure ou d’état de forme, pour l’instant, c’est compliqué pour lui. Il n’y a pas beaucoup d’espace, de lumière », a reconnu l’entraîneur.

Le discours est donc sans ambiguïté à l’approche du rendez-vous face à Clermont : malgré son sérieux à l’entraînement, Diack part de loin. « Il travaille, il est dur, il est respectueux », a néanmoins souligné Poirier, qui insiste sur la concurrence et ses choix sportifs. « On fait en sorte que ce soient les meilleurs qui jouent », a conclu le coach nantais.

Pour Lamine Diack, la priorité sera désormais de continuer à travailler et d’espérer une évolution de la situation. Mais tant que la hiérarchie du milieu de terrain ne bougera pas, un retour dans le groupe professionnel du FC Nantes semble difficile à envisager à court terme.