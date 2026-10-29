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FC Nantes : avant Clermont, Poirier en a remis une couche sur l’ASSE

Par William Tertrin - 29 Oct 2026, 23:00
Grégory Poirier, le nouvel entraîneur du FC Nantes

Battu par l’ASSE (1-0), Grégory Poirier a encore mis en avant les motifs de satisfaction malgré le manque d’occasions du FC Nantes, une analyse qui pourrait rapidement montrer ses limites.

La sortie de Grégory Poirier après la défaite du FC Nantes face à l’ASSE avait suscité des réactions. Au coup de sifflet final, alors que les Canaris étaient repartis de Geoffroy-Guichard sans le moindre point, l’entraîneur nantais avait défendu la prestation de ses joueurs, estimant qu’ils avaient livré un bon match face au leader de Ligue 2. Un discours qui avait de quoi surprendre au regard du manque d’occasions nantaises et des ambitions affichées par le club.

Un discours qui passe difficilement

Et ce jeudi, en conférence de presse avant le match contre Clermont, Poirier en a remis une couche : « Je pense qu’on fait un super match à Saint-Étienne et on ne peut rien nous reprocher ».

Certes, affronter l’ASSE, leader du championnat, dans une ambiance particulièrement chaude à Geoffroy-Guichard représentait un défi important. Les Verts restaient sur une dynamique positive et disposaient d’une attaque particulièrement performante. Le FC Nantes avait donc des raisons de privilégier la prudence. Mais le problème se situe ailleurs : les Canaris peuvent-ils se contenter d’une prestation défensive jugée encourageante alors que leur production offensive reste limitée ?

Un budget ambitieux, des résultats inquiétants

Le contexte rend ce discours encore plus délicat. Pour la saison 2026-2027, le budget du FC Nantes est estimé à environ 30 millions d’euros, ce qui place le club parmi les formations les mieux dotées de Ligue 2. Seule l’ASSE disposerait de moyens supérieurs, avec un budget estimé à 35 millions d’euros.

Dans ces conditions, l’objectif ne peut pas être uniquement de limiter les dégâts contre les équipes de tête. Le FC Nantes doit également progresser dans l’animation offensive, se montrer plus dangereux et prendre des points face à des adversaires de son calibre.

La défaite contre Saint-Étienne ne suffit évidemment pas à remettre en cause le travail de Grégory Poirier. En revanche, la répétition des résultats décevants et l’incapacité à concrétiser les temps forts pourraient rapidement fragiliser sa position.

Grégory Poirier déjà sous pression

Le classement ne laisse que peu de place à la satisfaction. Après dix journées, le FC Nantes occupe la 15e place de Ligue 2 avec huit points. Le prochain rendez-vous face à Clermont, à la Beaujoire, s’annonce donc important. À domicile, les Canaris devront montrer davantage d’initiative et prouver que la résistance affichée contre l’ASSE peut servir de base à une véritable progression.

Grégory Poirier est-il déjà menacé ? Rien ne permet d’affirmer qu’un départ est imminent. Mais avec des résultats qui ne répondent pas aux attentes et un discours qui frustre les supporters, l’entraîneur nantais sait qu’il devra rapidement apporter des réponses sur le terrain. Dans un club aux ambitions élevées, le temps pourrait devenir son principal adversaire.

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