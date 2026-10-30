OM : terrible nouvelle pour Genesio, le mercato d’hiver déjà compromis !

Après un mercato estival sans la moindre recrue, l’OM pourrait connaître une nouvelle désillusion en janvier. Selon Mohamed Toubache-Ter, le club phocéen ne devrait normalement pas être autorisé à recruter cet hiver. Mais les dirigeants marseillais gardent un dernier espoir avant Noël.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour l’Olympique de Marseille ! Alors que les supporters espéraient voir leur équipe se renforcer lors du prochain mercato hivernal, la tendance serait particulièrement inquiétante. Malgré les efforts consentis ces derniers mois pour assainir ses finances, le club présidé par Stéphane Richard pourrait une nouvelle fois être contraint de regarder passer les opportunités.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’OM ne devrait normalement pas pouvoir recruter en janvier 2027. Un sérieux coup dur pour Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, qui espéraient profiter de cette fenêtre pour apporter quelques ajustements à un effectif déjà privé de renforts l’été dernier.

L’OM veut arracher un dernier feu vert avant Noël

Tout n’est cependant pas définitivement perdu. Toujours selon l’insider, les dirigeants olympiens espèrent convaincre la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) avant Noël afin d’obtenir une petite marge de manœuvre. L’objectif serait de pouvoir réaliser au moins une opération sur le marché des transferts.

Une mission qui s’annonce délicate au regard de la situation financière du club. Début octobre, Grégory Lorenzi avait d’ailleurs prévenu que le prochain mercato dépendrait entièrement de l’audition de l’OM devant le gendarme financier du football français, programmée en décembre. Football Club de Marseille+1

Pour l’heure, aucune nouvelle interdiction officielle de recrutement n’a été prononcée, mais la tendance ne pousse clairement pas à l’optimisme. Après un été passé à réduire sa masse salariale, Marseille pourrait donc devoir poursuivre sa cure d’austérité, au grand désarroi de son entraîneur.

Une petite enveloppe pour l’été 2027

Et pour ceux qui espéraient un retour en force de l’OM sur le marché des transferts l’été prochain, il faudra également revoir les ambitions à la baisse. Mohamed Toubache-Ter affirme que le club devrait bien disposer d’une enveloppe pour recruter à l’été 2027, mais celle-ci s’annonce particulièrement limitée.

Une maigre consolation pour les supporters marseillais, qui devront vraisemblablement patienter avant de revoir leur club investir significativement sur le marché.

En attendant, le véritable enjeu se situe désormais en décembre. Si l’OM ne parvient pas à convaincre la DNCG, Bruno Genesio pourrait être contraint de terminer la saison avec les moyens du bord, tandis que Grégory Lorenzi devra redoubler d’imagination pour préparer l’avenir.

À Marseille, le prochain mercato pourrait donc se jouer bien avant son ouverture officielle.