ASSE : Ian Cathro annonce la couleur pour son avenir chez les Verts !

Arrivé sur le banc de l’ASSE avec la mission de ramener les Verts en Ligue 1, Ian Cathro ne compte pas s’arrêter à une simple montée. Le technicien écossais nourrit des ambitions bien plus importantes pour le club stéphanois et entend construire un projet sur la durée. Un discours qui devrait séduire les supporters du Chaudron.

À Saint-Étienne, Ian Cathro ne veut pas être un entraîneur de passage ! Alors que l’objectif prioritaire de l’ASSE reste de retrouver l’élite du football français, le successeur d’Eirik Horneland voit déjà beaucoup plus loin. Pour lui, la réussite du projet stéphanois ne se résume pas à une accession en Ligue 1 au terme de la saison. Il s’agit avant tout de construire une équipe capable de progresser durablement et de retrouver une place à la hauteur de l’histoire des Verts.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Écossais ne manque pas d’ambition. Interrogé sur les objectifs de son équipe, Cathro a tenu à rappeler que son travail s’inscrivait dans une vision beaucoup plus large que les résultats immédiats.

Cathro annonce un projet à long terme à l’ASSE

« Notre objectif ressemble davantage à une obsession par rapport à cette envie qu’on a de vouloir progresser chaque jour, à chaque match, de manière individuelle et de manière collective », a expliqué l’entraîneur stéphanois.

Une déclaration qui donne le ton. Pour Ian Cathro, l’ASSE doit avant tout développer une véritable culture de la progression, avec l’ambition de franchir des paliers plus rapidement que ses concurrents.

« On a de grosses ambitions qui nous obligent à être très concentrés tous les jours. On a envie de grandir et s’améliorer plus vite que nos adversaires, c’est notre plus grand défi, celui qui pourra nous amener à un niveau supérieur », a-t-il poursuivi.

Mais c’est surtout la suite de son discours qui devrait retenir l’attention des supporters stéphanois. « Ça dépasse les 34 matchs de la saison, on veut grandir, évoluer et changer. Ça dépasse la saison, on a de grandes ambitions », a insisté Cathro.

Des mots forts qui confirment sa volonté de s’inscrire dans un projet de longue haleine, même si l’entraîneur n’a pas explicitement évoqué la durée de son engagement personnel à Saint-Étienne.

Une ambition qui dépasse la remontée en Ligue 1

À travers ce discours, Ian Cathro semble parfaitement épouser les ambitions de Kilmer Sports Ventures. Le propriétaire canadien souhaite installer l’ASSE dans une dynamique durable, avec un projet sportif qui ne dépendrait pas uniquement des résultats d’une saison.

Une philosophie qui rappelle les intentions affichées par Eirik Horneland à son arrivée dans le Forez. Mais Cathro sait aussi que les belles paroles devront rapidement se traduire sur le terrain. Car si les adversaires commencent à mieux cerner le jeu des Verts, le technicien écossais refuse de s’en inquiéter.

« Je les trouve en effet mieux préparés à nous affronter mais nous le sommes aussi », a-t-il souligné, convaincu que son équipe possède encore une importante marge de progression.

Le message est donc clair : Ian Cathro ne veut pas simplement ramener l’ASSE en Ligue 1, il veut participer à la reconstruction d’un club ambitieux sur plusieurs saisons. Une perspective enthousiasmante pour le peuple vert, à condition évidemment de franchir la première étape : retrouver l’élite dès cette saison.

Et dans le Chaudron, les supporters ne demandent qu’à croire à ce nouveau projet.