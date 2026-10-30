PSG : un ancien flop de l’OM à 80M€ dans le viseur de Luis Enrique

Le PSG pourrait réserver une énorme surprise à ses supporters lors des prochains mercatos ! À la recherche d’un véritable numéro neuf pour renforcer son attaque, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Luis Suarez, l’ancien attaquant de l’OM qui affole les compteurs au Sporting Portugal. Mais pour s’offrir le Colombien, Paris devra sortir le chéquier : son club réclamerait pas moins de 80 millions d’euros !

Le Paris Saint-Germain va-t-il réaliser un énorme coup en recrutant un ancien Marseillais ? Après avoir profondément remodelé son secteur offensif l’été dernier, Luis Enrique pourrait bien revoir ses plans. Le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, compensé par l’arrivée de Ferran Torres, a laissé le club de la capitale sans véritable avant-centre de métier. Une situation jusqu’ici assumée par le technicien espagnol, mais qui pourrait évoluer dans les prochains mois.

Et une piste particulièrement surprenante vient de faire surface ! Selon les informations du média espagnol El Nacional, relayées par Foot01, le PSG s’intéresserait de près à Luis Suarez, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui véritable machine à marquer sous les couleurs du Sporting Portugal.

Luis Suarez affole les compteurs, le PSG prêt à passer à l’action ?

Passé par l’OM lors de la saison 2022-2023 sans parvenir à s’imposer, Luis Suarez a depuis totalement relancé sa carrière. Après avoir retrouvé des couleurs à Almeria, l’international colombien a franchi un nouveau cap au Sporting Portugal, où ses statistiques impressionnent.

La saison dernière, l’attaquant de 28 ans a inscrit 38 buts et délivré 9 passes décisives en 53 rencontres toutes compétitions confondues. Une efficacité redoutable qui se confirme depuis le début du nouvel exercice, avec déjà 12 réalisations à son actif.

Des performances qui auraient convaincu les dirigeants parisiens de se pencher sur son profil. Capable de peser sur les défenses adverses et de se montrer décisif dans la surface, Suarez pourrait offrir à Luis Enrique une alternative intéressante à ses attaquants actuels.

Mais Paris n’est pas seul sur ce dossier. Toujours selon El Nacional, le FC Barcelone suivrait également de près la situation du Colombien, ce qui pourrait compliquer les plans du PSG.

Le Sporting réclame 80 M€, l’OM pourrait avoir des regrets !

Et le principal obstacle à une éventuelle arrivée de Luis Suarez dans la capitale est déjà connu : son prix ! Sous contrat avec le Sporting Portugal jusqu’en juin 2030, l’ancien Marseillais serait valorisé à 80 millions d’euros minimum par ses dirigeants.

Une somme considérable pour un joueur qui avait quitté l’OM après seulement quelques mois, sans avoir véritablement convaincu sous le maillot olympien. À Marseille, son passage avait laissé un goût d’inachevé, bien loin du statut de buteur redoutable qu’il possède aujourd’hui au Portugal.

Le contraste est saisissant. Là où l’OM n’avait pas réussi à exploiter son potentiel, le Sporting semble avoir trouvé la formule idéale pour le faire briller. Et voir le PSG envisager de dépenser 80 millions d’euros pour s’attacher ses services constituerait forcément un sacré clin d’œil à la rivalité entre les deux clubs.

Reste désormais à savoir si Luis Campos décidera réellement de passer à l’offensive. Pour l’heure, aucune offre officielle du PSG n’a été annoncée, et cette piste reste au stade de l’intérêt rapporté par la presse espagnole.

Mais avec les statistiques impressionnantes du Colombien et la volonté potentielle de Luis Enrique de retrouver un véritable avant-centre, le dossier pourrait prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines.

Une chose est sûre : si Luis Suarez venait à rejoindre le PSG pour 80 millions d’euros, son retour en Ligue 1 ne passerait certainement pas inaperçu du côté de Marseille !