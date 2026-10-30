FC Barcelone : un champion du monde argentin en approche, un énorme coup se prépare cet hiver !

Le FC Barcelone aurait trouvé une piste de choix pour renforcer sa défense ! À la recherche d’un défenseur central expérimenté, Hansi Flick et Deco auraient coché le nom de Lisandro Martínez, le champion du monde argentin de Manchester United. En fin de contrat en juin 2027, le joueur de 28 ans pourrait quitter les Red Devils plus tôt que prévu. Une opportunité en or pour les Blaugranas, même si la concurrence s’annonce féroce !

Le FC Barcelone prépare un gros coup sur le marché des transferts ! Après plusieurs rencontres qui ont mis en lumière les fragilités défensives de son équipe, Hansi Flick souhaiterait renforcer son arrière-garde dès le prochain mercato hivernal. Et une piste particulièrement séduisante serait en train de prendre de l’épaisseur en coulisses.

Selon les informations de la presse espagnole, notamment Mundo Deportivo et AS, le Barça s’intéresse sérieusement à Lisandro Martínez, le défenseur central argentin de Manchester United. Champion du monde avec l’Albiceleste en 2022, l’ancien joueur de l’Ajax possède un profil particulièrement apprécié en Catalogne : gaucher, agressif dans les duels et capable de participer activement à la relance.

Un renfort qui pourrait permettre à Flick de disposer d’une nouvelle solution aux côtés de Pau Cubarsí, alors que le club catalan souhaite retrouver davantage de solidité défensive.

Lisandro Martínez vers un départ de Manchester United dès janvier ?

Et ce dossier pourrait rapidement devenir l’une des attractions du prochain mercato. Sous contrat avec Manchester United jusqu’au 30 juin 2027, Lisandro Martínez traverse une période délicate en Angleterre.

Ses récentes critiques envers la politique de recrutement des Red Devils auraient notamment provoqué des tensions avec sa direction. Selon AS, une séparation à l’issue de la saison serait désormais sérieusement envisagée, les deux parties ne semblant plus particulièrement enthousiastes à l’idée de poursuivre leur collaboration.

Une situation qui pourrait profiter au FC Barcelone. Si Manchester United décidait de ne pas prolonger son défenseur, le club anglais pourrait être tenté de négocier son départ dès janvier afin de récupérer une indemnité de transfert plutôt que de le laisser partir gratuitement à l’été 2027.

Attention toutefois : les Red Devils possèdent une option leur permettant de prolonger unilatéralement le contrat de Martínez jusqu’en juin 2028. Un élément qui pourrait totalement changer la donne si les dirigeants mancuniens décidaient de l’activer.

Le Barça face à l’Atlético de Madrid pour un énorme coup !

Si Deco voit en Lisandro Martínez une opportunité intéressante, les Blaugranas ne sont pas seuls sur le dossier. Toujours selon AS, l’Atlético de Madrid surveille également de très près la situation de l’international argentin.

Les Colchoneros pourraient profiter de ses difficultés à Manchester United pour tenter de le convaincre de rejoindre la capitale espagnole. Plusieurs formations italiennes suivraient également son évolution, ce qui promet une concurrence importante.

Pour le Barça, l’opération présenterait néanmoins de nombreux avantages. En cas de départ libre à l’été 2027, les Catalans pourraient s’offrir un défenseur de très haut niveau sans verser d’indemnité de transfert. Une perspective particulièrement intéressante compte tenu des contraintes financières qui continuent de peser sur le club.

Mais Hansi Flick pourrait vouloir accélérer dès cet hiver, quitte à négocier une indemnité avec Manchester United pour devancer ses concurrents.

Pour l’heure, aucune offre officielle ni aucun accord n’ont été annoncés. Mais avec un contrat qui approche de son terme, une situation compliquée à Old Trafford et l’intérêt confirmé de plusieurs clubs espagnols, Lisandro Martínez pourrait bien devenir l’un des dossiers brûlants des prochains mois.

À Barcelone, Deco tient peut-être une occasion en or de renforcer la défense de Flick. Reste désormais à savoir si Manchester United ouvrira la porte dès janvier ou si les Blaugranas devront patienter jusqu’à l’été prochain pour tenter leur chance.