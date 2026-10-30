ASSE : Guingamp annonce plusieurs coups durs avant les Verts, Cathro peut se frotter les mains !

À la veille du déplacement de l’ASSE sur la pelouse de Guingamp, samedi soir (20h), Sylvain Ripoll a fait le point sur son effectif. Et les nouvelles sont loin d’être toutes rassurantes pour les Bretons ! Entre plusieurs forfaits, une nouvelle blessure et un joueur incertain, l’entraîneur guingampais devra composer avec un groupe diminué pour défier les hommes d’Ian Cathro.

L’AS Saint-Étienne pourrait bien profiter des malheurs de son prochain adversaire ! Après leur victoire arrachée dans les dernières minutes face au FC Nantes (1-0), les Verts se déplacent samedi au Roudourou avec l’ambition de poursuivre leur belle dynamique en Ligue 2. Et à l’approche de cette rencontre, Guingamp doit faire face à plusieurs mauvaises nouvelles.

Présent en conférence de presse jeudi, Sylvain Ripoll a confirmé que plusieurs éléments ne seraient pas disponibles pour affronter le leader stéphanois. Une situation délicate pour l’entraîneur breton, qui espérait pourtant retrouver un effectif plus complet après la victoire de son équipe à Clermont (2-0).

Guingamp perd Nlandu, plusieurs absences confirmées !

Premier coup dur pour l’En Avant Guingamp : Darly Nlandu ne pourra pas tenir sa place contre l’ASSE. Alors que le milieu de terrain poursuivait son retour à la compétition, il a été victime d’une nouvelle blessure musculaire au mollet.

« On a fait des examens et c’est une lésion musculaire de grade 2. On part sur un délai qui devrait avoisiner les quatre semaines », a expliqué Sylvain Ripoll, visiblement contrarié par cette rechute.

Et ce n’est pas tout ! Le technicien breton devra également se passer de Vimoj Muntu Wa Mungu, dont le retour à l’entraînement collectif n’est prévu que la semaine prochaine. Gautier Ott, lui, devrait évoluer avec la réserve afin de poursuivre sa remise en forme.

Une incertitude plane également sur Erwin Koffi, ménagé jeudi en raison d’une gêne au mollet. Sa situation doit être réévaluée vendredi, laissant planer le doute sur sa participation à la rencontre.

Enfin, Brandon Bokangu était absent de l’entraînement jeudi pour une heureuse raison personnelle, sa famille attendant un événement imminent. Sa disponibilité pour samedi reste donc à préciser.

Une bonne nouvelle pour Ripoll avant de défier l’ASSE

Tout n’est cependant pas négatif pour Guingamp. Sylvain Ripoll devrait pouvoir compter sur le retour de Jasser Chamakh, qui a repris normalement l’entraînement après plusieurs semaines d’absence.

« Il postule, il est sélectionnable, on verra ce que l’on fait », a précisé l’entraîneur guingampais.

Un renfort potentiel bienvenu pour une formation bretonne qui vient de mettre fin à une série de trois défaites consécutives en championnat grâce à son succès sur la pelouse de Clermont. Les retours de suspension de Donatien Gomis et Albin Démouchy ont également permis à Guingamp de retrouver une certaine solidité défensive.

Mais du côté stéphanois, Ian Cathro devra lui aussi composer avec des absences importantes. Gautier Larsonneur, victime d’une entorse du genou droit, sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Paul Eymard et Tamar Svetlin restent également indisponibles, tandis que Sohaib Naïr est de retour après avoir manqué la réception de Nantes.

Le déplacement au Roudourou s’annonce donc plus piégeux qu’il n’y paraît pour l’ASSE. Face à un adversaire diminué mais revigoré par sa dernière victoire, les Verts devront faire preuve de sérieux pour conserver leur place de leader.

Et si les forfaits annoncés par Sylvain Ripoll constituent une nouvelle plutôt favorable aux Stéphanois, Ian Cathro sait qu’un déplacement à Guingamp ne sera jamais une partie de plaisir.