FC Barcelone, Real Madrid : le bourreau de Lamine Yamal encensé en Espagne

Au lendemain de la victoire madrilène dans le Clasico (1-2), la presse espagnole revient sur le duel qui a étouffé Lamine Yamal. Marc Cucurella est présenté comme l’un des grands artisans du succès du Real Madrid.

Un Clasico à oublier pour Lamine Yamal

On vous en parlait dimanche dans nos tops et flops du Clasico : le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du Barça (2-1), grâce notamment à Kylian Mbappé. Au-delà du résultat, la prestation très terne de Lamine Yamal n’était pas passée inaperçue.

Très attendu après un match déjà moyen face au PSG au Parc des Princes, le champion du monde a encore déçu. Hormis une grosse occasion manquée en première période, l’ailier du club catalan n’a jamais réussi à peser sur la rencontre ni à provoquer les déséquilibres dont il est habituellement capable.

Cucurella avait parfaitement préparé son duel

Ce lundi, AS insiste surtout sur l’impressionnante prestation de Marc Cucurella. « Cucurella a aigri la vie de Lamine comme peu de footballeurs en sont capables en ce moment. Ils ont passé de nombreuses heures ensemble et le latéral gauche semblait avoir même étudié le rythme cardiaque de l’attaquant du Barça », écrit le quotidien madrilène.

Le défenseur du Real Madrid connaît parfaitement son compatriote pour l’avoir longuement côtoyé en sélection. Il a exploité cet avantage en restant constamment au contact, avec un marquage agressif et parfois à la limite. Cucurella n’a pourtant jamais été sanctionné par l’arbitre, malgré plusieurs interventions rugueuses.

Khvicha Kvaratskhelia sera absent de la cérémonie du Ballon d’Or à Londres en raison de son opération du genou prévue à Doha, après sa rupture des ligaments croisés face au Barça. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114674488428118266

Un avertissement avant le Ballon d’Or

AS résume la soirée par un verdict sans appel : « Un Clasico à oublier pour Lamine Yamal. » En lui imposant ce traitement durant toute la rencontre, Cucurella a montré pourquoi le Real Madrid lui avait accordé sa confiance. Son duel remporté a largement contribué à couper l’une des principales sources de créativité barcelonaises.

Cette contre-performance intervient à quelques heures de la cérémonie du Ballon d’Or, organisée ce lundi à Londres. Lamine Yamal figure parmi les grands favoris avec Kylian Mbappé et Harry Kane, dans une édition annoncée particulièrement indécise. Son titre mondial pèsera évidemment dans les votes, déjà enregistrés, mais son Clasico manqué vient ternir l’actualité immédiate du Barcelonais.

Le Real a gagné une bataille décisive

Dans un match aussi serré, la maîtrise du couloir de Lamine Yamal a constitué l’une des clés du succès madrilène. Toujours proche de l’ailier, parfois excessif mais jamais dépassé, Cucurella a accepté de jouer avec la limite arbitrale. Le pari a payé : le Barça a perdu le Clasico et son joueur le plus créatif n’a jamais pu prendre son envol.