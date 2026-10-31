À LA UNE DU 31 OCT 2026
[16:00]PSG : pluie de mauvaises nouvelles avant Villarreal 
[15:40]Vente FC Nantes : excellente nouvelle pour un plan B à Tavares ! 
[15:20]ASSE : tremblement de terre pour Jakob Breum avant Guingamp ! 
[15:00]PSG Mercato : deux signatures sur le feu, le Stade Rennais enrage ! 
[14:40]RC Lens Mercato : un remplaçant à Odsonne Edouard est attendu en janvier 
[14:20]FC Nantes Mercato : un milieu d’avenir imite un Marseillais et signe chez les Canaris ! 
[14:00]ASSE Mercato : bonne nouvelle pour la priorité des Verts en L1 ! 
[13:40]OM Mercato : la priorité de Genesio a déjà fuité pour janvier 
[13:30]Stade Rennais : énorme vague d’inquiétudes avant l’Olympiakos 
[13:20]ASSE : alerte rouge pour Boakye avant Guingamp ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Vente FC Nantes : excellente nouvelle pour un plan B à Tavares ! 

Par Bastien Aubert - 31 Oct 2026, 15:40
Franck Kita (FC Nantes)

Les supporters du FC Nantes attendent à voir émerger un repreneur alternatif après l’échec du projet porté par Paulo Tavares et Phenix Capital.

Le projet de rachat du FC Nantes par Tavares n’ayant pas abouti, les regards se tournent désormais vers les possibilités de reprise du club, où Waldemar Kita serait saturé en coulisses.

Les supporters croient toujours à une vente du FC Nantes

Dans un contexte où la question de l’avenir de la direction du FC Nantes suscite de nombreuses attentes, les supporters espèrent qu’une autre option pourra se présenter. But! a justement interrogé ses lecteurs avec cette question : « L’échec du projet Tavares pour racheter le FCN est… » Les résultats montrent que la majorité relative des participants préfère retenir l’espoir d’une autre solution :

  • L’arrivée d’un plan B : 53,1 %
  • Une excellente nouvelle : 40,8 %
  • Un gros coup dur : 6,1 %

Quel avenir pour le FC Nantes ?

Plus d’un participant sur deux voit donc dans cet échec l’occasion de faire émerger un autre projet de reprise. Ces résultats traduisent une attente forte autour de l’avenir du club. Les supporters du FC Nantes ne semblent pas seulement préoccupés par l’abandon du projet Tavares : ils veulent surtout savoir quelle alternative pourrait désormais se dessiner.

Pour autant, ce sondage ne confirme pas l’existence d’un repreneur alternatif ni l’avancée de nouvelles discussions. Le dossier reste donc à suivre, alors que les supporters locaux attendent des éclaircissements sur l’avenir du FC Nantes, sur les terrains sportif et administratif.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot