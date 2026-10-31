Les supporters du FC Nantes attendent à voir émerger un repreneur alternatif après l’échec du projet porté par Paulo Tavares et Phenix Capital.

Le projet de rachat du FC Nantes par Tavares n’ayant pas abouti, les regards se tournent désormais vers les possibilités de reprise du club, où Waldemar Kita serait saturé en coulisses.

Les supporters croient toujours à une vente du FC Nantes

Dans un contexte où la question de l’avenir de la direction du FC Nantes suscite de nombreuses attentes, les supporters espèrent qu’une autre option pourra se présenter. But! a justement interrogé ses lecteurs avec cette question : « L’échec du projet Tavares pour racheter le FCN est… » Les résultats montrent que la majorité relative des participants préfère retenir l’espoir d’une autre solution :

L’arrivée d’un plan B : 53,1 %

Une excellente nouvelle : 40,8 %

Un gros coup dur : 6,1 %

Quel avenir pour le FC Nantes ?

Plus d’un participant sur deux voit donc dans cet échec l’occasion de faire émerger un autre projet de reprise. Ces résultats traduisent une attente forte autour de l’avenir du club. Les supporters du FC Nantes ne semblent pas seulement préoccupés par l’abandon du projet Tavares : ils veulent surtout savoir quelle alternative pourrait désormais se dessiner.

Pour autant, ce sondage ne confirme pas l’existence d’un repreneur alternatif ni l’avancée de nouvelles discussions. Le dossier reste donc à suivre, alors que les supporters locaux attendent des éclaircissements sur l’avenir du FC Nantes, sur les terrains sportif et administratif.