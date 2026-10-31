La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Annoncé dans le viseur de l’ASSE en cas de montée en Ligue 1, Dembo Sylla (23 ans) n’est pas la priorité immédiate du FC Lorient.

L’ASSE prépare déjà ses prochaines échéances et pourrait notamment anticiper un éventuel retour en Ligue 1. Dans cette perspective, le nom de Dembo Sylla, latéral ou piston droit de 23 ans évoluant au FC Lorient, a été associé aux Verts.

Lorient a d’autres dossiers à régler en priorité

Et une information concernant les priorités du club breton pourrait bien intéresser la direction stéphanoise. Selon notre confrère Antoine Gegat, les Merlus souhaitent d’abord avancer sur plusieurs prolongations de contrat.

Le journaliste passé par Le Télégramme rapporte : « Après Le Bris, le club souhaite prolonger Yvon Mvogo, Montassar Talbi, Arthur Avom Ebong, Jean-Victor Makengo. Avec un premier cap : la prochaine trêve internationale (mi-novembre). » Quatre dossiers seraient donc au cœur des préoccupations lorientaises dans les prochaines semaines.

Dembo Sylla, une piste à suivre pour l’ASSE

Cette hiérarchie des priorités pourrait laisser davantage de place à une réflexion autour de l’avenir de Dembo Sylla. Le défenseur de 23 ans figure parmi les profils évoqués pour renforcer l’ASSE en cas de remontée en Ligue 1. Le joueur est actuellement sous contrat avec Lorient jusqu’en juin 2028. Sa valeur est estimée à 1,5 million d’euros par Transfermarkt.

Pour l’ASSE, le dossier reste toutefois lié à un objectif majeur : retrouver la Ligue 1. À ce stade, aucun accord ni négociation concrète n’est annoncé concernant le latéral lorientais. La situation contractuelle de Dembo Sylla et les choix du FC Lorient seront donc à surveiller. Si l’ASSE valide sa montée en fin de saison, le défenseur pourrait devenir une piste à étudier plus sérieusement.