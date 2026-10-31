ASSE – EXCLU Robert Malm : « Cardona peut finir meilleur buteur de L2 »

En exclusivité pour La Gazette des Courses, Robert Malm, Monsieur Ligue 2 sur beIN SPORTS, explique pourquoi l’ASSE semble au-dessus du lot après 9 journées de championnat.

Ian Cathro est-il l’entraîneur idéal pour l’ASSE ?

Sans hésiter. C’est une évidence. Cela fait maintenant plus de deux mois qu’on l’a très régulièrement au micro de beIN SPORTS et qu’on voit ce qu’il essaye de mettre en place à Saint-Étienne. Je sais donc qu’il a compris quelle institution était l’ASSE. Il s’en imprègne, il veut que son vestiaire parle français. Lui aussi fait des efforts dans notre langue, etc… Les joueurs adhèrent à son projet, donc pour toutes ces raisons, je pense que Cathro est en totale adéquation avec le peuple stéphanois.

Voir un club historique du championnat de France miser sur un technicien étranger n’est-il pas paradoxal ?

Oui, les dirigeants stéphanois auraient pu miser sur un coach français, plus expérimenté. Ou garder aussi Philippe Montanier mais ils sont allés chercher Cathro, qui sait où il veut aller pour ramener les Verts en Ligue 1. Il a un plan bien précis et le suit à la lettre, c’est souvent la marque des grands entraîneurs.

Irvin Cardona peut-il finir meilleur buteur de Ligue 2 cette saison ?

Ah oui, Cardona peut tout à fait finir meilleur buteur de Ligue 2 cette saison ! Il en a largement le potentiel et a toujours répondu présent avec les Verts. Irvin est aujourd’hui un homme tout neuf, il est devenu papa. C’est un super joueur. Et je le connais assez bien pour dire que c’est un top mec. Quand on voit sa débauche d’énergie et ce qu’il est capable de faire sur un terrain, on comprend qu’il soit aussi idolâtré par le peuple vert. C’est l’attaquant qu’il faut à l’ASSE.

Propos recueillis par Bastien Aubert