ASSE : Guingamp annonce la couleur avant le choc du Roudourou !

Relancé par sa victoire à Clermont (0-2), Guingamp ne compte pas se présenter en victime face à l’ASSE. Erwin Koffi assure que les Bretons ont les armes pour bousculer le leader de Ligue 2, tandis que Sylvain Ripoll réclame une équipe audacieuse.

Koffi veut surfer sur le succès à Clermont

On vous en parlait plus tôt ce vendredi, Guingamp devra composer avec plusieurs absences importantes contre les Verts. Mais au-delà de ces coups durs, le discours tenu en Bretagne est résolument ambitieux avant la réception de l’ASSE.

Présent en conférence de presse, Erwin Koffi insiste d’abord sur le regain de confiance provoqué par la victoire décrochée à Clermont. « La victoire a fait du bien car ça faisait longtemps à l’extérieur. Comptablement, ça va vite en Ligue 2. On pense que ça peut donner de l’élan au groupe », explique le défenseur guingampais.

Avec 25 points pris lors des dix premières journées, Saint-Étienne se présente au Roudourou dans la peau du leader. Un statut qui décuple la motivation bretonne. « Il y a un truc en plus. Tout le monde veut jouer et attend ce match. On veut tout donner face à l’ASSE », prévient Koffi.

Guingamp a ciblé une faille chez les Verts

Le joueur de l’EAG estime surtout que son équipe possède les qualités nécessaires pour faire mal aux hommes d’Ian Cathro. La recette passe par une grande solidité défensive, puis par l’exploitation rapide des espaces laissés par les Stéphanois.

« Collectivement, si on est bien défensivement, on a du mal à nous manœuvrer. Devant, on a de la vitesse, de la percussion. Avec notre jeu, on peut leur faire du mal », annonce Koffi dans des propos relayés par Peuple Vert. L’ASSE est donc prévenue : Guingamp cherchera notamment à piquer en transition.

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Ripoll refuse d’attendre l’ASSE

Sylvain Ripoll partage l’ambition de son défenseur, même s’il qualifie Saint-Étienne de « leader incontesté et incontestable » et de « très grosse cylindrée ». L’entraîneur breton ne veut surtout pas voir ses joueurs subir en espérant une occasion providentielle.

« Je veux qu’on se libère et qu’on joue crânement notre chance. Il n’y a rien de pire que de ne pas jouer en espérant un but qui tombe », affirme-t-il. Son équipe devra toutefois savoir alterner entre des séquences compactes, des transitions et des périodes de possession.

Une prestation complète exigée au Roudourou

Ripoll réclame ainsi « un match très audacieux » et une prestation complète durant toute la rencontre. Sans nécessairement dominer, Guingamp devra rester solide pendant ses temps faibles, sous peine d’être immédiatement sanctionné par une ASSE particulièrement efficace depuis le début de la saison.

Le succès en Auvergne a apporté du soulagement à un groupe qui sortait d’une période délicate. Devant son public, l’EAG entend désormais transformer ce regain de confiance en véritable déclic. Malgré les absences, les Verts ne doivent donc pas s’attendre à une soirée tranquille au Roudourou.