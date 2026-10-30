ASSE : la recrue estivale promise au très haut niveau

Devenu titulaire chez les Verts puis international algérien, Sohaib Naïr poursuit son ascension à toute vitesse. Avant son retour à Guingamp, son ancien entraîneur Sylvain Ripoll estime que le défenseur de 24 ans peut encore franchir plusieurs paliers.

Naïr retrouve Guingamp avec un nouveau statut

Le déplacement de l’ASSE à Guingamp, samedi soir, aura une saveur particulière pour Sohaib Naïr. Arrivé dans le Forez cet été, le défenseur central revient au Roudourou, où il avait relancé une carrière longtemps contrariée par plusieurs blessures.

Passé par Toulouse, Naïr avait rejoint l’En Avant en 2023. Contraint de repartir avec la réserve, il avait progressivement gagné sa place dans l’effectif professionnel grâce à son impact dans les duels et à ses progrès avec le ballon.

Recruté par l’ASSE durant l’intersaison, le joueur de 24 ans s’est rapidement installé aux côtés de Julien Le Cardinal. Il a disputé les neuf premières journées de Ligue 2 avant de déclarer forfait contre le FC Nantes en raison d’une maladie.

Des chiffres qui confirment son impact

Les données relayées par Morning Foot confirment la domination de Naïr dans le domaine aérien. Le Stéphanois se situe au 98e percentile pour les duels aériens gagnés et au 91e pour ceux disputés. Il atteint également le 81e percentile concernant les duels défensifs remportés.

Sa précision dans la relance ressort aussi, avec un 96e percentile pour les passes réussies. Naïr prend toutefois peu de risques dans la progression du ballon, son jeu étant davantage tourné vers la sécurisation des possessions, le placement et l’impact défensif.

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Ripoll lui prédit encore plusieurs paliers

Avant ces retrouvailles, Sylvain Ripoll a rendu un hommage appuyé à son ancien joueur. « Je suis très content pour Sohaib Naïr qu’on a eu à l’EAG. On a partagé plein de bons moments. Je suis content qu’il récolte le fruit de son travail », a confié l’entraîneur guingampais en conférence de presse.

Le technicien breton n’est pas surpris par sa progression. « Quand il est parti, j’ai toujours dit qu’il avait beaucoup de choses pour aller au très haut niveau et je pense que c’est juste un palier intermédiaire pour lui. » Ripoll salue également « un vrai leader à sa façon », doté de l’état d’esprit nécessaire pour construire une carrière et un collectif.

Une nouvelle dimension avec l’Algérie

La trajectoire de Naïr ne s’arrête plus au championnat. Depuis le 6 octobre, le défenseur possède le statut d’international algérien après avoir honoré sa première sélection face au Niger. Une récompense qui confirme son adaptation rapide dans le Forez.

De la réserve de Guingamp à une place de titulaire chez les Verts, Naïr a changé de dimension en quelques saisons. Son retour au Roudourou doit désormais lui permettre de mesurer le chemin parcouru.