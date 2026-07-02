ASSE : pourquoi Sohaib Naïr pourrait rapidement s’imposer dans le Forez

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’ASSE a lancé son mercato avec l’arrivée de Sohaib Naïr, et la première recrue estivale des Verts semble déjà faire l’unanimité chez ceux qui l’ont vu grandir. Jean-Baptiste Le Bescond, son ancien entraîneur à Guingamp, est convaincu que le défenseur central peut rapidement s’imposer dans le Forez.

« Saint-Étienne a recruté un très bon joueur »

Interrogé par Poteaux Carrés, Jean-Baptiste Le Bescond n’a pas caché son enthousiasme au moment d’évoquer son ancien joueur. Celui qui a recruté Sohaib Naïr en 2022 avant de l’accompagner pendant quatre saisons à Guingamp connaît parfaitement son profil.

« Je dirais aux supporters stéphanois qu’ils ont recruté un très bon joueur. C’est un défenseur moderne. Aujourd’hui, tout le monde parle de la qualité de relance, mais il faut d’abord savoir défendre. Et ça, Sohaib le fait très bien. »

Un message fort pour les supporters stéphanois, alors que l’ASSE cherchait un défenseur capable d’apporter immédiatement de la sérénité et de la fiabilité dans son arrière-garde.

Un ancien milieu devenu défenseur moderne

L’une des grandes forces de Sohaib Naïr réside dans sa qualité technique. Formé initialement au milieu de terrain, il a progressivement reculé sur le terrain sous l’impulsion de Jean-Baptiste Le Bescond.

« Sous pression, il est très habile. C’était un milieu de terrain de formation. Je l’ai fait reculer en défense parce que j’étais persuadé qu’il avait davantage de possibilités pour atteindre le haut niveau. »

Cette capacité à ressortir proprement le ballon pourrait devenir un vrai atout dans le système stéphanois. L’ASSE cherchera à reconstruire un jeu plus maîtrisé, avec des défenseurs capables de ne pas paniquer face au pressing adverse. Naïr semble justement correspondre à cette philosophie.

« Le Chaudron va le galvaniser »

Mais au-delà de ses qualités ballon au pied, l’ancien entraîneur guingampais insiste sur la mentalité du joueur. Pour lui, le contexte de Saint-Étienne pourrait même permettre au défenseur de franchir un nouveau cap.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que jouer dans le Chaudron va le motiver. Je pense même que ça va le galvaniser. Il a vraiment envie de relever ce défi. »

L’ASSE représente forcément une autre dimension pour un joueur qui arrive de Guingamp. La pression, les attentes populaires et l’ambiance de Geoffroy-Guichard peuvent devenir lourdes à porter. Mais dans le cas de Naïr, son entourage semble persuadé que cette ferveur peut au contraire le pousser vers le haut.

Un leader qui peut faire du bien au vestiaire

Jean-Baptiste Le Bescond met également en avant la personnalité de son ancien capitaine. Un aspect qui pourrait être précieux dans un vestiaire stéphanois appelé à évoluer cet été.

« C’est quelqu’un de fiable. Quelqu’un sur qui on peut compter. Il est loyal, honnête, droit. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il possède aussi un vrai leadership. »

Des mots qui expliquent pourquoi Naïr avait rapidement hérité du brassard avec la réserve guingampaise. À Saint-Étienne, où les Verts ont parfois manqué de cadres capables de prendre la parole et de tirer le groupe vers le haut, ce profil pourrait rapidement compter.

Un avertissement à garder en tête

Son ancien coach ne présente toutefois pas Naïr comme un joueur parfait. Il identifie un axe de progression important : la concentration.

« Il devra éviter de croire que certaines choses sont trop faciles. Cette saison, cela lui a parfois joué quelques tours. Avec la pression qu’il trouvera à Saint-Étienne, il devra rester constamment concentré. »

Un avertissement qui ne remet pas en cause le potentiel du défenseur, mais qui rappelle que le défi stéphanois sera exigeant. Quatre ans après lui avoir lancé, après une finale remportée au tournoi de Ploufragan, qu’il finirait professionnel s’il poursuivait ainsi, Jean-Baptiste Le Bescond voit désormais son ancien joueur rejoindre l’ASSE avec de grandes ambitions.

Les supporters des Verts attendent désormais de voir si Sohaib Naïr confirmera ces promesses dans le Chaudron.