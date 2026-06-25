ASSE Mercato : Sohaib Naïr, un historique de blessures et des confidences qui interpellent

Le dossier Sohaib Naïr semble toucher à son dénouement. Sauf improbable retournement de situation, le défenseur central ne sera pas présent à la reprise de l’entraînement de Guingamp, programmée ce vendredi. Un indice fort qui confirme que son avenir devrait s’écrire loin de la Bretagne, et du côté de l’ASSE. Mais son passé a de quoi interpeler…

À 23 ans, l’international algérien sort d’une saison contrastée. Si ses qualités défensives et sa progression régulière ont convaincu l’ASSE, son historique physique continue d’interroger. Un sujet que le joueur lui-même n’a jamais cherché à cacher.

Il y a un peu plus d’un an, Sohaib Naïr avait livré un témoignage particulièrement fort sur son parcours. Dans un entretien accordé en mars 2025 à La Gazette du Fennec, le natif de Saint-Denis révélait avoir sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière alors qu’il n’avait que 20 ans.

Formé au Toulouse FC, Naïr n’avait pas obtenu de contrat professionnel à l’issue de son cursus. Recruté par Guingamp pour évoluer avec l’équipe réserve en National 2, il devait d’abord retrouver de la continuité avant de rêver du monde professionnel. Une mission loin d’être évidente après plusieurs saisons gâchées par les blessures.

Un passé marqué par les blessures

« La vérité, c’est que je n’y croyais plus après Toulouse, je me blessais sans arrêt. Quand Toulouse ne m’a pas gardé, j’ai envisagé d’arrêter. Je n’arrivais pas à enchaîner, je faisais trois matchs et je rejoignais l’infirmerie », confiait-il.

Le défenseur détaillait alors les nombreuses épreuves traversées au centre de formation toulousain. « En plus, c’était de longues blessures. J’ai eu de gros problèmes de dos. J’ai dû stopper une première fois pendant cinq mois, puis pendant huit mois. C’était long. La troisième année à Toulouse, je me suis fracturé le pied. J’ai eu beaucoup, beaucoup de blessures et quand je suis arrivé à Guingamp, l’objectif n’était pas de m’imposer mais de faire une année pleine, en N2, et gommer toutes ces blessures. »

Seulement 18 matchs cette saison avec Guingampais

Un pari réussi. Après une première saison complète avec la réserve, Sohaib Naïr s’est progressivement imposé dans le groupe professionnel avant d’enchaîner deux exercices convaincants sous les couleurs guingampaises. Une ascension qui lui a ouvert les portes de la sélection algérienne et attiré les regards de plusieurs formations ambitieuses, dont l’ASSE.

Mais son passé médical l’a finalement rattrapé. Lors de l’exercice 2025-2026, le défenseur n’a disputé que 18 rencontres de Ligue 2. Une déchirure des ligaments de la cheville, suivie d’une blessure musculaire à la cuisse, ont freiné son élan.

Ces pépins physiques n’ont pas refroidi les dirigeants stéphanois, qui semblent déterminés à miser sur son potentiel. Mais charge à Naïr de laisser définitivement ses blessures derrière lui pour franchir un nouveau cap sous le maillot des Verts, où la plupart des défenseurs centraux (Lamba, Bernauer, Le Cardinal) ont eux aussi fréquenté assez assidument l’infirmerie la saison écoulée…