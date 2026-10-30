FC Barcelone : La Premier League s’attaque au gros coup à 50 M€ !

Le FC Barcelone suit de près Nicolo Tresoldi, révélation offensive du Club Bruges. Mais le prix fixé par le club belge et la concurrence grandissante des cadors anglais compliquent sérieusement les plans catalans.

Bruges ferme la porte pour cet hiver

À seulement 22 ans, Nicolo Tresoldi s’est imposé comme l’un des jeunes avant-centres les plus suivis en Europe. Auteur de 12 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international Espoirs allemand ne manque désormais plus de prétendants.

Le Club Bruges n’envisage toutefois pas de céder son élément prometteur en cours de saison. Sous contrat jusqu’en 2029, Tresoldi a été sécurisé par le champion de Belgique, qui disposerait d’une position suffisamment forte pour réclamer environ 50 M€. Un montant qui avait déjà refroidi le Barça avant la fermeture du dernier marché des transferts.

Selon les informations relayées par Top Mercato, le club catalan avait sondé Bruges sans accepter de s’aligner sur cette valorisation. Un départ l’été prochain paraît davantage envisageable, Bruges ayant alors plus de temps pour lui trouver un remplaçant.

Arsenal et Manchester United avancent leurs pions

Le dossier est d’autant plus délicat que plusieurs formations de Premier League suivent attentivement la progression du buteur. Arsenal et Manchester United attendraient notamment l’été prochain pour passer à l’action. Tottenham et Chelsea figureraient également parmi les clubs intéressés.

Arsenal connaît déjà bien la direction brugeoise après avoir négocié avec elle lors du transfert de Christos Tzolis, finalisé pour 40 M€. Les premiers pas réussis de l’ailier dans le nord de Londres auraient convaincu Mikel Arteta de tenter à nouveau sa chance auprès du club belge.

Khvicha Kvaratskhelia sera absent de la cérémonie du Ballon d’Or en raison de son opération du genou prévue à Doha, après sa rupture des ligaments croisés face au Barça. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114674488428118266

Des chiffres qui expliquent son prix

La cote de Tresoldi repose sur un début de saison particulièrement prolifique. Le jeune attaquant a notamment signé trois triplés en quatre semaines, dont un sur la pelouse de l’Inter Milan en Ligue des champions. Il partage aussi la tête du classement des buteurs de la compétition avec Harry Kane et Erling Haaland.

Ces performances permettent à Bruges d’assumer ses exigences financières. Elles obligent surtout le Barça, dont les marges de manœuvre restent surveillées, à déterminer rapidement jusqu’où il souhaite aller. Le club blaugrana devra également composer avec la puissance économique des formations anglaises, capables de se positionner sur un transfert de cette ampleur.

Le Barça face à un choix stratégique

À la recherche d’une solution pour préparer l’avenir de son attaque, le FC Barcelone voit en Tresoldi un profil capable de s’inscrire dans la durée. Son âge, son rendement et son expérience européenne correspondent aux critères recherchés par la direction catalane.

Reste que les 50 M€ réclamés constituent un obstacle majeur. Faute d’offensive rapide, le FC Barcelone pourrait laisser Arsenal ou Manchester United prendre une longueur d’avance. Bruges, de son côté, n’a aucune urgence à vendre son joyau avant l’été 2027.