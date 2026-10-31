Pierre Ménès a livré son analyse de la victoire du LOSC contre le RC Lens, vendredi, lors du derby du Nord (1-0).

Le RC Lens a vécu une soirée compliquée lors du derby du Nord face au LOSC. Battus 1-0 vendredi soir à Lille, les Sang et Or ont livré une prestation très décevante aux yeux de Pierre Ménès.

Ménès commence par Risser

La rencontre s’est jouée sur une réalisation d’Olivier Giroud, à la suite d’une frappe de Nabil Bentaleb mal repoussée par le gardien lensois. Pierre Ménès estime que Risser aurait dû mieux gérer cette situation. « Giroud a marqué suite à un tir de Bentaleb vraiment mal renvoyé par Risser. Il n’est pas masqué, il n’y a pas de rebond avant donc il doit ou la bloquer ou la dégager plus loin. Et là, il la dégage dans les pieds de Giroud qui croise parfaitement sa reprise », a-t-il expliqué sur sa chaîne Youtube. Pour le consultant, cette ouverture du score est venue récompenser la domination lilloise.

Dans son analyse, Pierre Ménès considère que le LOSC a livré l’une de ses meilleures prestations de la saison. À l’inverse, il a été particulièrement sévère envers les Lensois, qu’il a jugés incapables de développer leur jeu habituel. « Ce but récompense ce qui est probablement le meilleur match de la saison du LOSC, qui a dominé de la tête et des épaules des Lensois incapables de faire deux passes », a-t-il déclaré.

Thauvin également ciblé au RC Lens

Pierre Ménès a aussi pointé du doigt Florian Thauvin. Considéré comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif lensois, l’attaquant n’a pas échappé aux critiques du consultant. « Cette équipe de Lens a vraiment fait un mauvais match à l’image de son meilleur joueur, Florian Thauvin. Il a tout raté. C’est un non-match et ça la fout mal quand c’est dans un derby », a-t-il lancé. Le verdict est donc particulièrement sévère pour l’ancien international français, mais aussi pour l’ensemble du collectif artésien.

Cette défaite 1-0 laisse un goût amer aux supporters lensois. Au-delà du résultat, c’est surtout le contenu de la rencontre qui interroge, tant le RC Lens a semblé subir la domination de son rival. Pierre Ménès a résumé son sentiment en évoquant une « pénible prestation lensoise ». Les Sang et Or devront rapidement réagir pour tourner la page de ce derby.