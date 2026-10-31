ASSE Mercato : un très gros coup estampillé Ligue 2 confirmé !

L’ASSE semble avoir réalisé une très belle opération avec Sohaib Naïr, dont les performances sous le maillot vert impressionnent déjà jusqu’à son ancien club de Guingamp.

Le déplacement à Guingamp aura forcément une saveur particulière pour Sohaib Naïr. Recruté par l’ASSE lors du dernier mercato estival, le défenseur central retrouvera son ancien club, mais aussi le stade du Roudourou, où il s’était révélé en Ligue 2.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son départ n’a pas fait oublier ses qualités en Bretagne. Son ancien partenaire, Donatien Gomis, s’est montré particulièrement élogieux à son sujet dans un entretien accordé à Ouest-France.

« Il aime les duels, il aime les un contre un. Ça en fait un défenseur très dur à passer. Il est ultra-régulier, son équipe aussi et il s’épanouit là-bas », a-t-il notamment expliqué, avant de lâcher une appréciation particulièrement forte : « C’est quasiment le meilleur défenseur de Ligue 2. »

Ian Cathro sous le charme de son défenseur

À Saint-Étienne, Sohaib Naïr n’a pas mis longtemps à convaincre. Installé comme titulaire depuis son arrivée, l’ancien Guingampais a enchaîné les prestations solides et s’est rapidement imposé dans le dispositif de Ian Cathro. Son absence face à Nantes, la semaine dernière, en raison d’une maladie, a d’ailleurs interrompu une série de rencontres disputées intégralement en championnat.

En conférence de presse, l’entraîneur écossais n’a pas caché sa satisfaction concernant les premiers mois de son défenseur. « C’est un joueur qui a rejoint l’ASSE pour avancer d’un pas supplémentaire dans sa carrière, il s’est très bien adapté. Il a une personnalité très positive sur et en dehors du terrain », a souligné le technicien stéphanois.

Cathro apprécie également son influence dans le vestiaire : « Il parle, il aide les joueurs à se connecter entre eux, il est vraiment déterminé à vouloir franchir une étape dans sa carrière. » Avant de conclure sans la moindre réserve : « Je peux dire que du positif sur Sohaib Naïr que ce soit sur le terrain et en dehors. »

L’ASSE tient-elle un cadre pour la remontée ?

De retour dans le groupe pour affronter son ancienne formation, Sohaib Naïr aura l’occasion de confirmer son excellent début de saison. À seulement 24 ans, l’international algérien semble avoir trouvé à Saint-Étienne un environnement idéal pour poursuivre sa progression.

Pour Ian Cathro, sa personnalité, sa régularité et ses qualités défensives représentent de véritables atouts dans la course à la montée. Les compliments de Donatien Gomis viennent désormais confirmer une chose : à l’ASSE, le recrutement de Sohaib Naïr ressemble déjà à une très belle opération.