Les supporters du RC Lens souhaitent voir le RC Lens recruter un attaquant pour compenser la blessure d’Odsonne Edouard, out pour quatre mois.

Touché et éloigné des terrains pour une durée estimée à quatre mois, Odsonne Édouard va manquer une partie importante de la saison. Un coup dur pour le secteur offensif du RC Lens, qui devra trouver des solutions pour compenser son indisponibilité.

L’absence d’Odsonne Édouard inquiète les supporters

Dans ce contexte, la question d’un renfort lors du mercato hivernal se pose naturellement. Les dirigeants devront notamment évaluer les ressources déjà présentes dans l’effectif avant de décider d’éventuellement recruter. But! a interrogé ses lecteurs avec une question directe : « Selon vous, Lens doit-il recruter un remplaçant à Édouard en janvier ? »

Les résultats sont particulièrement nets :

Oui : 82,6 %

Non : 17,4 %

Le mercato hivernal déjà dans les esprits du RC Lens ?

Plus de huit participants sur dix souhaitent donc voir le RC Lens recruter un attaquant pour pallier l’absence de son avant-centre. Ce sondage traduit l’inquiétude d’une grande partie des supporters face à la longue indisponibilité d’Odsonne Édouard. Mais il ne constitue évidemment pas une confirmation d’un recrutement à venir.

La direction du RC Lens devra trancher en fonction de ses besoins sportifs et de ses possibilités financières. Une chose est sûre : la question du renfort offensif risque de prendre de l’ampleur à l’approche du mercato de janvier.