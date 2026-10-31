Le Marseillais Adam Litschgi a signé au FC Nantes jusqu’en 2030 et il n’est pas le seul à rejoindre les rangs des Canaris.

Le FC Nantes poursuit son travail de recrutement pour renforcer son centre de formation. Après la signature du Marseillais Adam Litschgi jusqu’en 2030, les Canaris ont enregistré l’arrivée d’un autre jeune joueur prometteur : Alexis Laurent, issu de la génération 2010. Deux signatures qui illustrent la volonté du club de miser sur les talents de demain.

Après Litschgi, Laurent renforce le FC Nantes

Originaire de Marseille, Adam Litschgi a rejoint le FC Nantes après un début de saison particulièrement convaincant avec l’Olympique Rovenain. Ses statistiques parlent pour lui : le jeune joueur a déjà inscrit trois buts et délivré dix passes décisives. Une production offensive qui vient récompenser plusieurs saisons de travail et de progression. Sa signature jusqu’en 2030 représente une belle étape dans son parcours et témoigne de la confiance placée en lui par le club nantais.

Dans la foulée de cette arrivée, le FC Nantes a également officialisé la signature d’Alexis Laurent, jeune joueur de la génération 2010. Polyvalent, il peut évoluer au poste de latéral gauche, mais aussi dans un rôle de milieu défensif devant la défense.

Le FC Nantes mise sur la jeune garde pour se relancer

Sur le papier, ce profil semble intéressant pour un club qui souhaite développer des joueurs capables d’occuper plusieurs positions. Le jeune Laurent a par ailleurs déjà connu plusieurs convocations avec le groupe U19, signe de sa progression dans les catégories de jeunes. Avec ces deux signatures, le FC Nantes poursuit le renforcement de son vivier de jeunes talents.

Le FC Nantes cherche notamment à redonner de l’élan à sa formation afin de faire émerger de nouveaux joueurs capables, à terme, d’intégrer l’équipe première. Adam Litschgi et Alexis Laurent représentent deux profils à suivre dans les prochaines années. Reste désormais à eux de poursuivre leur progression et de confirmer les espoirs placés en eux sous les couleurs nantaises.