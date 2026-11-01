RC Lens : Côme a mis un très gros coup de pression aux Sang et Or avant la LDC

Battu dans le derby, le RC Lens doit rapidement relever la tête : mercredi, à Bollaert, ils retrouveront une ambitieuse équipe de Côme, en pleine confiance et déjà bien installée dans cette campagne européenne.

Après sa défaite dans le derby face au LOSC, le RC Lens doit rapidement se remobiliser. Mais la tâche s’annonce compliquée mercredi soir à Bollaert. Les Sang et Or vont affronter une équipe de Côme en pleine confiance, qui enchaîne les bons résultats en Serie A comme en Ligue des champions.

Les Italiens ont notamment signé deux succès retentissants à domicile contre Leipzig et Manchester United, sur le même score de 4-1. Leur seule défaite européenne a été concédée sur la pelouse de Feyenoord (3-2). Avec six points au compteur, Côme occupe la neuvième place de la phase de ligue, juste aux portes du top 8.

Et la dynamique ne s’arrête pas à l’Europe. Côme vient de décrocher une quatrième victoire consécutive en Serie A en dominant Venise (1-0), dimanche. Le seul but de la rencontre a été inscrit sur penalty par Lucas Da Cunha, juste avant la pause. Le milieu de terrain français, désormais international à trois reprises, a ainsi débloqué son compteur personnel cette saison.

Un sérieux avertissement pour le RC Lens

De quoi aborder le déplacement à Bollaert avec une certaine confiance. Cesc Fàbregas, qui découvre lui aussi les exigences de la Ligue des champions sur le banc, dispose d’un groupe ambitieux, capable de faire mal à des adversaires réputés.

Pour Lens, l’enjeu sera donc de réagir immédiatement après la défaite dans le derby face au LOSC (1-0), vendredi dernier. Les Sang et Or n’ont pas le droit de laisser les doutes s’installer, d’autant que leur parcours européen est déjà compliqué après les revers contre le Sporting (0-2) et Bruges (0-3).

Mercredi à 21 heures, les hommes de Yannick Cahuzac devront retrouver leur solidité et leur efficacité devant leur public. Car ce Côme-là n’a rien d’un novice impressionné par les grandes affiches. Le RC Lens est prévenu : la réaction est attendue, mais le danger sera bien réel à Bollaert.