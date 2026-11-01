RC Lens : une pépite à 5 M€ affole déjà l’Europe !

Le RC Lens aurait envoyé des observateurs en Suède pour suivre Abdoulaye Doumbia, jeune milieu ivoirien du BK Häcken. Mais la concurrence s’annonce déjà relevée pour ce joueur estimé à environ 5 M€.

Lens observe Abdoulaye Doumbia

Le RC Lens continue d’explorer des marchés moins exposés. Selon les informations d’Africafoot, relayées par Top Mercato, le club artésien a envoyé des émissaires en Suède afin d’observer Abdoulaye Doumbia, milieu défensif du BK Häcken.

Âgé de 19 ans, l’Ivoirien est arrivé en novembre 2025 en provenance de l’ASEC Mimosas. Il a progressivement gagné la confiance de son entraîneur et affiche déjà 24 apparitions en Allsvenskan cette saison, dont 23 comme titulaire. Son bilan s’élève à deux buts et trois passes décisives.

Un profil complet devant la défense

Principalement utilisé comme sentinelle, Doumbia se distingue par son activité à la récupération et son volume de jeu. Il possède également des qualités dans la distribution et peut évoluer dans un rôle légèrement plus offensif. Une polyvalence qui ne laisse pas les recruteurs européens indifférents.

Le Bayer Leverkusen, Everton, Sunderland, Strasbourg, Nice, le Celtic Glasgow et le Club Bruges auraient aussi envoyé des représentants pour le superviser. Sous contrat avec Häcken jusqu’en 2030, l’élément prometteur est estimé autour de 5 M€. Aucun de ces clubs n’aurait toutefois formulé d’offre à ce stade.

Le Racing veut rebondir après le derby

Cette piste apparaît alors que les Sang et Or viennent de subir un revers frustrant face au LOSC. Supérieur dans le derby, Lille a attendu la fin de la rencontre pour s’imposer grâce à Olivier Giroud (1-0).

Grâce à Olivier Giroud, le LOSC s’offre le derby contre Lens (1-0) après avoir attendu la fin de partie pour prendre l’avantage. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2116290744482988170

Ce résultat ne change pas la ligne suivie par le Racing sur le marché. La cellule de recrutement poursuit son travail d’anticipation et Doumbia rejoint ainsi les dossiers chauds du mercato lensois.

Une recette déjà rentable à Lens

L’intérêt artésien rappelle la stratégie appliquée avec Mamadou Sangaré. Recruté au Rapid Vienne à l’été 2025, le Malien s’était rapidement installé dans l’entrejeu avant de rejoindre Brentford contre 48 M€. Le Racing avait également réalisé une importante plus-value avec Abdukodir Khusanov, vendu à Manchester City pour 40 M€.

Lens sait donc identifier des joueurs jeunes, déjà suivis à l’échelle européenne, mais dont la marge de progression reste importante. La concurrence et la durée du contrat de Doumbia compliquent néanmoins le dossier. Pour l’heure, le club artésien en est encore au stade de l’observation.