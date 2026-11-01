OL : ça se précise pour le départ de Fonseca, son staff a déjà fait ses cartons !

Annoncé sur le départ de l’OL pour rejoindre le Sporting Portugal, Paulo Fonseca voit son avenir s’écrire de plus en plus loin de Lyon, alors que des membres de son staff auraient déjà commencé à préparer leurs affaires.

L’avenir de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais semble de plus en plus incertain. Depuis plusieurs jours, le nom de l’entraîneur portugais circule avec insistance du côté du Sporting Portugal, qui cherche une solution pour remplacer Rui Borges.

Selon les informations rapportées par L’Équipe et confirmées par plusieurs médias, des discussions auraient déjà été engagées entre les dirigeants lisboètes, l’OL et l’entourage du technicien de 53 ans. Les différentes parties seraient ouvertes à un départ, même si aucun accord définitif n’a encore été officialisé.

Un contrat de quatre ans et demi évoqué à Lisbonne

Selon le journaliste Luca Cerchione, Paulo Fonseca serait proche de trouver un accord avec le Sporting Portugal. Le club lisboète lui proposerait un contrat de quatre ans et demi, assorti d’un salaire de 3,5 millions d’euros nets par saison. Un engagement qui témoignerait de la volonté des dirigeants portugais de faire du technicien lyonnais leur nouvel homme fort.

Le calendrier évoqué serait particulièrement serré, avec une arrivée à Lisbonne envisagée avant la fin de la semaine prochaine. Ces conditions contractuelles restent toutefois à confirmer, les informations publiées par les médias ayant surtout fait état de discussions et d’une proposition salariale comparable à ses émoluments actuels à Lyon.

Le staff de Fonseca aurait déjà commencé à faire ses cartons

Autre élément qui alimente les spéculations : les informations de Romain Molina concernant l’entourage de l’entraîneur. Le journaliste affirme que plusieurs membres du staff de Paulo Fonseca auraient commencé à vider leurs casiers à l’OL depuis deux jours, progressivement.

Une situation qui interroge forcément à Lyon, d’autant que l’équipe joue ce dimanche à 17h15 face à Angers. Romain Molina pointe notamment le manque de professionnalisme que représenterait cette manière de préparer un départ, alors que l’Olympique Lyonnais a beaucoup investi dans son entraîneur.

Pour l’heure, Paulo Fonseca reste officiellement l’entraîneur de l’OL. Mais entre l’intérêt concret du Sporting, les discussions autour de son avenir et les mouvements signalés au sein de son staff, les prochains jours pourraient être décisifs. Un départ qui, s’il se confirme, obligerait Lyon à trouver rapidement un successeur.