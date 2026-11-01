OL : un premier candidat se positionne déjà pour l’après-Fonseca !

Alors que Paulo Fonseca discute avec le Sporting Portugal, l’OL pourrait être contraint d’accélérer sa réflexion sur son futur entraîneur. Un technicien libre aurait déjà pris la température auprès du club lyonnais.

Fonseca toujours en discussions avec le Sporting

On vous en parlait samedi : Paulo Fonseca a ouvert la porte au Sporting Portugal. Le dossier connaît désormais un nouveau développement puisque l’identité d’un possible successeur sur le banc de l’OL commence déjà à circuler.

Selon les informations d’Olympique & Lyonnais, les échanges existent bien entre l’entraîneur portugais, son club de cœur et la direction lyonnaise. Aucun accord n’a toutefois encore été trouvé pour un départ dans les prochaines semaines.

Fonseca, en fin de contrat à l’issue de la saison, doit encore diriger les Gones contre Angers ce dimanche à Décines. Mais la rencontre pourrait prendre une tournure particulière, alors que l’OL reste sur deux défaites consécutives et qu’une trêve internationale se profile dans une semaine.

Paulo Fonseca pourrait quitter l’OL pour rejoindre le Sporting Portugal. Depuis une semaine, le club lisboète discute avec son agent et la direction lyonnaise. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2116656571962855432

Thiago Motta a déjà pris la température

La principale nouveauté concerne Thiago Motta. Libre de tout contrat, l’ancien entraîneur de Bologne et de la Juventus Turin aurait déjà pris la température auprès de l’OL. Une première approche informelle qui ne signifie pas qu’une négociation est engagée, Paulo Fonseca n’ayant pas encore fait ses valises.

Le profil de l’ancien international italien ne manque néanmoins pas d’intérêt pour la direction lyonnaise. Sa disponibilité permettrait notamment d’éviter de négocier une libération avec un autre club si le départ de Fonseca venait à se concrétiser rapidement.

Une prolongation devenue plus incertaine

Matthieu Louis-Jean avait récemment indiqué que l’OL échangeait régulièrement avec le représentant de Fonseca au sujet d’une prolongation, tout en précisant que les choses seraient faites en temps voulu. La situation financière du club et le salaire du Portugais constituent cependant des obstacles dans ce dossier.

Fonseca reste ainsi en position de force, que ce soit pour négocier à Lyon ou répondre favorablement à l’intérêt du Sporting. De son côté, l’OL doit se préparer à toutes les éventualités. La démarche attribuée à Thiago Motta confirme au moins que le banc lyonnais conserve un réel pouvoir d’attraction.