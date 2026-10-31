Guingamp – ASSE (3-0) : les Verts se font cartonner en Bretagne, les tops et flops stéphanois

Dominée dans l’impact et punie sur les attaques rapides, l’ASSE a vécu une soirée cauchemardesque à Roudourou, où Guingamp s’est offert une victoire éclatante (3-0) face au leader de Ligue 2.

L’ASSE est tombée de haut. Alors qu’elle n’avait concédé qu’une seule défaite avant ce déplacement en Bretagne, l’équipe de Ian Cathro a complètement manqué son rendez-vous face à un En Avant Guingamp particulièrement inspiré.

Pourtant, les Stéphanois ont eu la maîtrise du ballon en première période. Mais cette domination est restée largement stérile. Après une première alerte sur une frappe de Jakob Breum qui a heurté le poteau (26e), les Verts ont été punis par Stanislas Kielt (35e). Bien servi en retrait par Samir Ben Brahim, l’attaquant guingampais a parfaitement ajusté Mamour Ndiaye.

En seconde période, les Bretons ont parfaitement exploité les espaces laissés par leurs adversaires. Averlant a fait le break d’une frappe exceptionnelle, avant que Samoura, tout juste entré en jeu, ne crucifie Ndiaye d’un lob plein de sang-froid à la 85e minute.

Avec ce succès 3-0, Guingamp signe une victoire de référence et enchaîne un deuxième succès consécutif. Pour Saint-Étienne, le réveil devra être rapide : cette défaite rappelle que le statut de favori ne garantit absolument rien en Ligue 2.

Les tops et flops stéphanois

Le « top » : Breum a tenté de sonner la révolte

Difficile de trouver de véritables satisfactions dans les rangs stéphanois. Jakob Breum a néanmoins été l’un des rares à se montrer dangereux. Sa frappe enroulée sur le poteau à la 26e minute aurait pu changer le scénario de la rencontre. Mais rien d’autre à se mettre sous la dent le concernant, et sonner la révolte ne suffit pas lorsque le collectif ne répond pas présent.

Les flops : une défense complètement dépassée, Ndiaye aussi

La défense stéphanoise a pris l’eau. João Ferreira, Maxime Bernauer et leurs partenaires ont régulièrement été mis en difficulté par les déplacements et les accélérations guingampaises. Sur le premier but, Le Cardinal est notamment éliminé par Ben Brahim. Sur le deuxième, personne ne vient véritablement fermer l’espace à Teddy Averlant, qui déclenche une frappe magistrale à 35 mètres (49e).

Zuriko Davitashvili a également déçu. Peu influent offensivement, le Géorgien n’a jamais réussi à faire basculer la rencontre. Son avertissement à la 63e minute, après une contestation auprès de l’arbitre, symbolise une soirée frustrante. Mais c’est toute l’animation offensive stéphanoise qui a manqué de tranchant. Malgré la possession, les Verts n’ont que rarement inquiété Ortolá.

Mamour Ndiaye : une soirée à oublier. Le gardien stéphanois, qui remplace Larsonneur, n’a pas été décisif pour maintenir son équipe dans la rencontre. Battu par Kielt sur le premier but, il est surtout surpris par la frappe lointaine d’Averlant au retour des vestiaires (49e). Sur le lob de Samoura (85e), il est bien trop avancé. Une prestation frustrante pour le portier des Verts, qui n’a pas réussi à éviter la débâcle bretonne.